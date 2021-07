El juez Alfonso Martínez Piovanetti, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, declaró esta tarde “no ha lugar” una petición de interdicto preliminar para que se le impidiera a Francis Rosas trabajar con otro canal mientras se dilucida la demanda radicada en su contra por los productores Gilda Santini y Emmanuel “Sunshine” Logroño.

La determinación permitiría que Rosas inicie labores para TeleOnce, canal con el que firmó un contrato para producir y actuar en un programa de comedia.

“Hay un interés público de reconocer la libertad de todo ser humano, la libertad que tiene un artista de hacer su oficio. Eso no quiere decir que el tribunal esté diciendo que no hubo incumplimiento de contrato. Ese incumplimiento si lo hubo, y no estoy diciendo en este momento si lo hubo o no, tendría consecuencias. Y podrían ser consecuencias muy grandes”, explicó el juez Martínez Piovanetti. “Pero, el tribunal entiende que, a base de la prueba presentada y de la credibilidad que aquilatamos en cuanto a todos los testigos que declararon, no hubo suficiencia de prueba parta que el tribunal pueda expedir un remedio tan extraordinario como el que sería ordenar a un artista no ejercer su profesión por un periodo que es mayor de un año. Por eso, la decisión de este tribunal es no ha lugar a la solicitud de ‘injuction’”, concluyó el togado.

El primer testimonio estuvo a cargo de Rosas, quien fue interrogado inicialmente por el licenciado Carlos Padilla Vélez, quien representa a los demandantes. Durante las preguntas, el abogado quiso sentar las bases para mostrar al tribunal que Rosas tenía un contrato por servicios profesionales firmado para trabajar como actor y talento dentro de las producciones. Dicho contrato, según quiso demostrar el abogado en su interrogatorio, no lo limitaba para trabajar y devengar ganancias en otros medios como la radio, las redes sociales u obras teatrales.

Rosas fue demandado el pasado viernes, 2 de julio, por incumplimiento de contrato, así como por daños y perjuicios, por parte de los productores de Logroño y Santini, bajo las productoras Sanco Inc. y Miranda LS INC.

Reaccionan los abogados de Santini y Logroño

Como era de esperarse, la decisión del juez no fue del agrado de los abogados de Santini y Logroño, aunque confían que el resto del proceso judicial sea favorable a sus clientes. “Aunque nos causa un poco de desosiego el resultado del caso, no es el final de la reclamación. El caso sigue activo por la reclamación de incumplimiento de contrato Francis Rosas y la interferencia contractual de su corporación Rosas N’ Pitbull y potencialmente de TeleOnce”, indicó el licenciado Carlos Padilla. “Como se vio en la vista, Francis Rosas admitió que incumplió con los contratos válidamente existentes entre él y producciones Sanco y Miranda. Admitió que estando vigente el contrato se puso a negociar con una televisora competidora como es TeleOnce. Admitió que estando vigente el contrato, firmó un contrato con TeleOnce el 11 de junio de 2021. Admitió que se propone hacer un programa de televisión con los personajes que tenía en ‘El Remix’ y en ‘Pégate al Mediodía’, que fueron criaturas de nuestros clientes y que su imagen y talento lo desarrolló en WAPA TV. Así que, aunque no hayamos prevalecido en esta etapa preliminar del proceso, creo que sostuvimos unas grandes admisiones en la búsqueda de la verdad y que el pueblo conozca quién es Francis Rosas, que es una persona que no cumple con las obligaciones que contrae”, añadió el abogado.

Según Padilla, tanto Rosas, como aquellas corporaciones que sabiendo de la existencia del contrato y de las cláusulas de exclusividad que existían, se exponen a una responsabilidad civil.

Vista preliminar

Durante el interrogatorio en la mañana, Rosas aceptó que había firmado un contrato con producciones Sanco en noviembre de 2020, que se hacía efectivo a principios de enero de 2021 y que concluía el 31 de octubre de 2022. Sin embargo, en el momento en que el abogado Padilla Vélez quizo conocer detalles sobre el acuerdo contractual que Rosas firmó con TeleOnce en junio de 2021, el abogado del actor, el licenciado Héctor Santiago Romero del bufete Estrella LLC, objetó la línea de preguntas. El juez Martínez Piovanetti concedió la objeción, alegando que esos datos no eran relevantes en estos momentos de la vista.

A pesar de esto, el abogado de Santini y Logroño insistió con sus preguntas sobre el tema, incluso buscando conocer detalles de lo que sería el nuevo proyecto de Rosas en TeleOnce, en el que firmó contrato como productor ejecutivo, incluyendo si iba a participar como actor, el horario y el tiempo de duración. Según el interrogatorio dicho programa está planificado para comenzar en septiembre de 2021. Nuevamente, ante la objeción del abogado Santiago Romero, el juez no permitió continuar con la línea de preguntas.

A eso de las 11:50 a.m. se dio por terminado el interrogatorio a Rosas por parte del abogado de los demandantes y el juez anunció un receso hasta la 1:30 p.m. Una vez se retome la vista, el licenciado Santiago Romero continuará con el contrainterrogatorio a Rosas.

Luego de reanudar la vista, se llevó a cabo un breve interrogatorio al licenciado Carlos Rosado, quien fue el abogado que trabajó el contrato firmado por Rosas en noviembre de 2020. Luego de eso, continuó las preguntas a Santini, por parte de su abogado Pedro Buso García, quien habló inicialmente sobre las producciones y programas de televisión que tenían a su cargo bajo Sanco Inc. y Miranda LS INC.

Reiteradamente a través de sus contestaciones, Santini quizo demostrar que Rosas era la figura central del programa “El Remix” desde el 2019 hasta el 2021, apareciendo en el 50 % de los segmentos del programa y que era la persona que se encargaba del segmento de cierre del programa.

Más adelante, Santini narró al juez lo ocurrido el 10 de junio cuando Rosas la visitó a su casa para indicarle que se iba a ir a trabajar a TeleOnce. Según la productora, el actor le comentó entre lágrimas que tenía que renunciar, ya que tenía una oportunidad que no podía dejar pasar. A lo que la productora le contestó que no podía hacer eso, ya que él tenía una contrato firmado con ellos, a parte de que no quería entrar en ninguna controversia legal.

Esa noche Rosas le escribió un correo electrónico a Santini indicándolo que renunciaba formalmente, a lo que la productora respondió diciéndole que no la aceptaba y que lo esperaba al otro día en la grabación del programa “Pégate al Mediodía”. Rosas nunca llegó al canal al otro día.

Ante preguntas de su abogado, Santini luego pasó a mencionar los daños que le había provocado la ausencia de Rosas en los programas “El Remix” y “Pégate al Mediodía” aduciendo pérdida de credibilidad ante WAPA TV, ante sus actores y talentos, y ante el público. Algo que, en opinión de Santini podría provocar baja en audiencia, pérdida de anunciantes y hasta la cancelación de los programas. Finalmente, Santini declaró que solamente Rosas podía darle vida a los personajes que aparecían en los pasos de comedia de ambos programas.

En otro momento, al contestar las preguntas del abogado de Rosas, Santini aceptó que el contrato firmado por el actor indicaba que el actor podía llevarse sus personajes a cualquier otro canal. Además de eso, el abogado Santiago buscó que la productora le admitiera que hasta la fecha ningún anunciante ha cancelado su participación en los programas, y que tanto “El Remix” y “Pégate al Mediodía” se mantienen en el aire, por lo que nos les ha afectado su relación con el canal. De hecho, el propio abogado trajo a colación los nombres de otros actores que trabajaron en los programas de WAPA TV como Danilo Beauchamp, Alejadro Gil y el fenecido Albert Rodríguez, para que Santini aceptara que su ausencia en los programas no había representado una baja en los niveles de audiencia de los porgramas que produce junto a Logroño.

Los abogados del bufete Estrella LLC son quienes representan a Rosas en el caso civil número SJ2021CV04157 entre los demandantes Producciones Sanco, Inc., et al y la parte demandada Rosas N’Pitbull Entertainment, LLC, los cuales entregaron ayer al tribunal una “Contestación a la demanda y defensas afirmativas”, de 21 páginas.

Logroño y Santini buscaban prohibir que Rosas preste servicios fuera de Wapa Televisión como actor y talento en la televisión hasta el 31 de octubre de 2022.

Próximos pasos

Hasta el momento no hay fechas en calendario para continuar con el proceso judicial. “Primero hay que esperar a que el tribunal emita su sentencia por escrito. Luego hay unos términos apelativos que comenzarán a tomar su curso y el proceso de descubrimiento de prueba que lo coordinaremos los abogados de todas las partes envueltas en el proceso”, comentó el licenciado Padilla.

Según el abogado de Santini y Logroño, podría darse la posibilidad de que el juez refiera el caso a otra sala del tribunal. “Eso es una posibilidad. Usualmente los jueces, a base de mi experiencia de la Sala de Recursos Extraordinarios, delegan en otros compañeros jueces la adjudicación del caso en sus méritos. Pero eso es un factor que no está en control de nosotros. Eso le corresponde a la rama judicial y puede ser que el juez Martínez Piovanetti lo retenga como que lo refiera a otro juez”, añadió Padilla.

Uno de los comentarios finales del juez del caso fue que no se presentó prueba suficiente como para dar a lugar el “injunction” solicitado por la parte demandante. Por lo que el licenciado Padilla aseguró que en los próximas etapas del juicio que faltan sí surgirán más pruebas que podrán usarse. “Hay que tener presente que esto fue un proceso acelerado, en donde presentamos toda la prueba que entendíamos que era suficiente y que conocemos que a nuestro juicio era suficiente para justificar la expedición del remedio solicitado. El juez entendió de manera contrario, pero ciertamente en un descubrimiento de prueba va a surgir pruebas adicionales que se podrán utilizar para establecer los daños en la conducta de Francis Rosas y aquellas otras corporaciones que hayan intervenido en violación al contrato que él tenía con Sanco y con Miranda”, concluyó el abogado Padilla.