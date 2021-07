Ya es un hecho. El comediante Francis Rosas se enfrenta a una demanda que radicaron en su contra los productores Sunshine Logroño y Gilda Santini por incumplimiento de contrato, así como por daños y perjuicios luego de renunciar a sus producciones para laborar en TeleOnce, en calidad de productor ejecutivo y figura de principal de un nuevo espacio.

La demanda, radicada hoy a las 6:15 p.m. por Sanco Inc. y Miranda LS INC. en contra de Rosas N’Pitbull Entertainment; Francis D. Rosas Flores y las Aseguradoras ABC, se da luego de que, según uno de los abogados de la parte demandante, el licenciado Carlos A. Padilla Vélez, se le enviaran unas comunicaciones a Rosas tan pronto sucedió la renuncia esperando que hubiese una respuesta de su parte para que se pudiera solucionar el asunto de una forma amistosa. Sin embargo, alega que este no respondió.

“Rosas nunca contestó a esas comunicaciones y lo que continúa haciendo es inclumpliendo con el contrato, y manifestando y reiterando su intención de aparecer en la televisión, que es totalmente contrario al acuerdo que tiene con mi representado”, expresó Padilla Vélez acerca del acuerdo contractual del artista.

PUBLICIDAD

No fue posible obtener una reacción del comediante esta noche.

El contrato del artista y talento, que es de naturaleza confidencial, tiene una vigencia de dos años, desde el 1 de diciembre del 2020 hasta el 31 de octubre del 2022. Según la demanda, el contrato especifica que, durante la vigencia, Rosas no puede prestar servicios en la televisión, que no sean para los que prestaba para Sanco Inc. y Miranda LS INC. en Wapa Televisión.

El contrato entre las partes solo permite a Rosas realizar proyectos lucrativos en la radio y redes sociales.

El artista era uno de los principales talentos del programa “El Remix” y además participaba de las comedias de “Pégate al mediodía”.

“Evidentemente, este señor pretende deshacerse de ese acuerdo y burlar el compromiso que contrajo. Para eso estamos pidiendo al tribunal un interdicto tanto en su contra como a la corporación Rosas N’Pitbull Entertainment, que al parecer es un alter ego de él, que es la que pretende ser el agente, para la producción de los programas que el intenta o quiere hacer en el futuro inmediato”, añadió el licenciado.

Los demandantes reclaman a Rosas el pago de $100,000 por los daños sufridos y que desista de participar como talento en producciones para otros canales. En la demanda de 22 páginas, también se incluyeron documentos oficiales del Departamento de Estado que indican que Rosas, junto con un socio, completó el 10 de junio de 2021 el proceso de registro de la corporación Rosas Entertainment.

PUBLICIDAD

En este caso, la aseguradora ABC es la compañía de seguros que expidió una póliza a favor los codemandados y que provee cubierta por los riesgos y daños que se reclaman en esta demanda.

“Cien mil dólares es una suma nominal porque los daños de una pérdida de un artista, de un talento, de unas empresas como lo son Sanco y Miranda, son daños invaluables y máxime cuando Sanco ha invertido en la carrera y en su desarrollo profesional durante los pasados 15 años. Ya habían unos compromisos contraídos con Wapa Televisión, los programas, y unas programaciones a las que comparecer. Son unos daños que se estiman con una suma así, pero puede ser más o puede ser menos. Eso queda a discreción del tribunal en su momento”, añadió el licenciado de la parte demandante.

Los demandantes no exigen el regreso del artista a Wapa porque en los contratos de servicios personales, según explicó el licenciado, el Tribunal resuelve que tú no puedes obligar a una persona a que trabaje para ti si no lo quiere, si no es su voluntad.

“Cuando es un caso de incumplimiento contractual –ese incumplimiento específico que sería que trabaje para mí- no lo puedo solicitar y para eso tengo el remedio: daños y perjuicios. Los tribunales sí pueden poner vigor unas cláusulas de no hacer. Una cláusula como las que firma Rosas con mis clientes, donde él se compromete a no prestarle servicios a otras televisoras durante la vigencia del contrato. Esa parte yo sí se la puedo exigir al tribunal que la ponga en vigor”, dejó claro.

PUBLICIDAD

Como en todos los procesos judiciales, nunca se puede descartar llegar a un acuerdo.

“Si surge la posibilidad durante ese proceso, es mi obligación ética discutirlo con mi representado y que ellos tomen la decisión al final del día si se logra o no un acuerdo”, planteó.

Ahora corresponde un proceso de emplazamiento a Rosas y su corporación para que ambas entidades comparescan ante el tribunal mediante abogados. Normalmente, esto se da en un término de 30 días.

“Ahora le toca al tribunal que el juez que va a tener ante sí los hechos del caso y los documentos relacionados pasen juicio sobre la controversia y determine si en efecto sus clientes tienen ese remedio, que confiamos que sí, que vamos a prevalecer”, anticipo el licenciado Padilla.

El actor compartió la noticia de su renuncia el pasado 11 de junio a través de una carta en sus redes sociales en la que detalló que la determinación responde a su deseo de ejercer como productor ejecutivo de su compañía Rosas ‘N Pitbull Entertainment LLC. El comediante estuvo 20 años en Wapa TV.

El pasado 28 de junio, Santini rompió el silencio con relación a todo lo acontecido con la salida de Rosas. Fue en el programa “Pégate al Mediodía”, donde dijo que esperaba que el actor recapacitara, a la vez que señaló que el asunto se encontraba en las manos de sus abogados en ese momento.

Desde su entrada a Wapa TV, el actor se destacó por la creación de los personajes televisivos “Chirongo”, el borrachito “Cascarita”, “Malapily” y “Mongui y Pescueso”, entre otros. Con las producciones de Gilda Santini y Sunshine Logroño, trabajó en “Pégate al Mediodía”, “Gana con ganas”, “Risas en Combo” y “El Remix”. En cine y teatro, ha tenido la oportunidad de participar en largometrajes y en espectáculos unipersonales.