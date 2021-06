La posible radicación de una demanda contra el comediante Francis Rosas por parte de los productores Sunshine Logroño y Gilda Santini por incumplimiento de contrato implicaría para el actor que comienza a laborar en TeleOnce, un extenso litigio, -aunque pudiera verse rápido bajo el recurso de un “injunction”-, una buena representación legal y una suma económica transaccional de probarse que violó el acuerdo contractual y que hubo daños económicos e irreparables.

Culminar un contrato de talento en la industria de las comunicaciones, específicamente en televisión, de la noche a la mañana no es tan sencillo si no hubo previamente incumplimiento por una de las partes, según lo estipule el acuerdo laboral. Tampoco es fácil probar los alegados daños irreparables que supuestamente el actor pudo haber ocasionado, - con su decisión de cambio de trabajo, a la imagen de las Producciones Sanco, a los productores Logroño y Santini y a los programas El Remix” y “Pégate al mediodía” y a Wapa TV. Este asunto solamente se puede resolver en un tribunal, ya sea prevaleciendo o no, o llegar a un acuerdo transaccional económico.

No obstante, para no llegar a un extenso litigio lo recomendable hubiese sido que las partes involucradas hubiesen dialogado para, por ejemplo, extender un relevo al artista de parte de los productores y/o establecer un acuerdo económico.

Al menos, esa es la recomendación que el licenciado Edwin Prado hubiese dictado ante una situación como la que aparentemente enfrenta Rosas y los productores Logroño y Santini.

El licenciado Prado no representa legalmente a ninguna de las partes, ni conoce ni ha visto el contrato que existía entre el comediante y Producciones Sanco. Tampoco tiene o guarda alguna relación con ellos.

Este medio quiso consultar de manera general qué podría suceder o qué consecuencias podría enfrentar un talento en medio de una demanda por incumplimiento de contrato, luego de que ayer la productora Gilda Santini comunicara en una entrevista en “Pégate al mediodía” de Wapa TV la intención de demandar a Rosas.

“Los abogados están trabajando en eso y será lo propio que se tendrá que hacer”, respondió Santini a la animadora Angelique Burgos “La Burbu”, quien le preguntó si habría una posible demanda.

Rosas había firmado un nuevo contrato a finales del 2020 que se hizo efectivo en enero de este año y, según Santini, “los contratos son para respetarse para ambas partes”.

Prado, por su parte, a preguntas de este medio aclaró que los contratos típicos de talento, -que en este caso no sabemos si es por servicios profesionales o como empleado de las producciones de Logroño y Santini-, tienen por lo general una cláusula interdictal de injunction.

“Por lo general dice que el talento y los servicios que provee la persona son únicos y que no son reemplazables y el que no los provea da paso a un posible interdicto por daños irreparables. ¿Por qué? Porque el cantante, actor y el artista no puede ser sustituido”, explicó el licenciado.

Este recurso estipulado en el contrato daría pie a la celebración de una vista inmediata para ver el asunto en el tribunal.

“Para probar el injunction tienes que probar una alta probabilidad de prevalecer en los méritos. Por ejemplo, si el contrato de servicios estipula que él no puede prestar servicios sin mi consentimiento si fuese un contrato de manejo. Hay que ver qué estipula el contrato de Francis. ¿Cuáles son los daños para los servicios exclusivos qué tiene el artista? ¿Hay daños que son económicos? (Ejemplificó acuerdos de programas o presentaciones que incluían al comediante). Toca probar (a la producción) los ingresos que se dejó de devengar por su incumplimiento. En el injunction le dices al tribunal hubo unos daños irreparables que no se pueden cuantificar y esto es lo más difícil en estos pleitos. Porque probar que tienes un contrato y que fue violado es fácil, porque él firmó con TeleOnce a pesar de tener un contrato. Pero los daños irreparables son los que debes probar, que hay un daño a la reputación, a la imagen de ellos (Logroño y Santini) como productores, a las producciones y desde el punto de vista de la reputación de ellos con Wapa. También hay daños en relación al desarrollo de un artista que no se pueden cuantificar”, reveló el licenciado Prado, que ha representado legalmente a artistas en casos similares o ha estado involucrado como una de las partes.

Prado mencionó que en la jurisprudencia local no existen tantos casos de artistas demandados por incumplimiento de contrato como en Nueva York o California que cuentan con legislaciones específicas.

En el caso de Rosas correspondería probar que los productores no cumplieron con unas obligaciones contractuales y por eso él sale del contrato, para desarrollarse como productor en TeleOnce con su propio programa, luego de 20 años trabajando en producciones de Wapa TV.

Puede seguir trabajando

De igual forma, el abogado enfatizó que los contratos de servicios “los tribunales los ven con recelo, el que una persona esté demandando a otra para tratar de forzar un servicio”. Es decir, nadie puede obligarte a trabajar en un lugar.

Prado aclaró que el tribunal no puede “decirle a Francis dónde va a trabajar” y un antiguo patrono tampoco puede retener a la persona.

Precisó que en el caso de una posible demanda contra Rosas “se expone a responsabilidad TeleOnce, bajo la interferencia torticera con relación contractual”.

“Siendo sincero y sin conocer los detalles de este asunto y las alegaciones, lo que le conviene a las partes es una buena transacción, dialogar y si tengo que cumplir con algo eso se habla”, sentenció Prado.