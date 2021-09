El nuevo programa del comediante Francis Rosas ya tiene fecha. El espacio televisivo “Acuéstate con Francis” se transmitirá a partir del lunes, 11 de octubre, en el horario de las 10:00 p.m., por TeleOnce.

El ahora productor ejecutivo dio a conocer junto con TeleOnce el inicio del programa junto con los personajes que integraría. El video promocional aparace en las redes sociales.

El espacio que va en horario nocturno apuesta a una audiencia adulta que pueda disfrutar de pasos de comedia y las intervenciones de Rosas como animador principal.

El comediante no estará solo, ya que contará con los actores Jasond Calderón y Melissa Rodríguez. Calderón precisamente viene de tener una actuación excepcional en el laureado musical de Lin-Manuel Miranda, “In the Heights” en el Coliseo de Puerto Rico. Además estuvo en el programa “Ahora es que es” que se mantuvo en el aire hasta julio en TeleOnce. Rodríguez, por su parte, se destaca en Teatro Breve.

El programa es una producción de la firma Rosas N’ Pitbull Entertainment. José Luis Vázquez Coriano “Pitbull” es el socio del actor. Se conocen hace más de 20 años cuando trabajaron en el desaparecido show de Raymond Arrieta.

Para el comediante este es su primer trabajo en la telvisión tras su controvertible salida de Wapa TV y de las producciones de Sunshine Logroño y Gilda Santini. Logroño y Santini bajo las firmas Producciones Sanco Inc. y Miranda LS Inc., mantienen una demanda en contra de Rosas por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios e interferencia contractual.

En julio, el juez Alfonso Martínez Piovanetti, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, declaró “no ha lugar” una petición de interdicto preliminar para que se le impidiera a Rosas trabajar con otro canal mientras se dilucida la demanda radicada en su contra por los productores. Esta determinación dio paso a que el comediante comenzara a trabajar en la producción.

Rosas cumplió recientemente 40 años y dentro de sus metas de vida figuraba tener su propio programa televisivo. Laboró por 10 años en Wapa TV, como uno de los talentos de Producciones Sanco Inc. y Miranda.