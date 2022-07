Se canceló el programa “Acuéstate con Francis” en TeleOnce, pero al parecer, el comediante y productor continuará labores en el canal.

Tras darse a conocer en la tarde de ayer la cancelación del espacio televisivo que produce Francis Rosas y que se transmite de lunes a viernes a las 10:00 p.m., el comediante confirmó que su tiempo en TeleOnce no ha finalizado por el momento.

“Se canceló el programa ‘Acuéstate con Francis’, el viernes va a ser la última transmisión, pero continúo labores en TeleOnce. Hay muchos proyectos pendientes, hay varias propuestas también”, sostuvo ayer el anfitrión y productor en el programa La Comay que transmite TeleOnce.

“Hay proyectos pendientes y vamos a trabajarlos, vamos a organizarlos en esa parte”, dijo el artista, al tiempo que indicó que se tomará unas vacaciones. De igual forma, descartó que regrese a Wapa Televisión donde trabajó por más de dos décadas en las producciones de Sunshine Logroño y Gilda Santini.

Este medio supo de la cancelación del programa antes de las declaraciones del comediante en el espacio de La Comay. El espacio estrenó el 11 de octubre de 2021.

Rosas no precisó sobre sus nuevos roles en TeleOnce y sobre la vigencia de su contrato.

El último programa se transmitirá el próximo viernes, 15 de julio.

Cuando hizo su debut en TeleOnce, el animador se mostró feliz por la oportunidad: “Estoy emocionadísimo porque llegó el momento. Estoy nervioso, pero más ansioso por hacerlo. Han sido meses de preparación, de reuniones, de ideas, de todo un poco y estoy loco por ya ejecutar y que el público vea lo que tenemos para ofrecerle”.

En una entrevista con El Nuevo Día previo al lanzamiento del proyecto, el comediante contó cómo fueron sus inicios y la importancia del paso que se aprestaba a dar con la producción de “Acuéstate con Francis”.

“Comencé en la tele a los 18 o 19 años con Raymond Arrieta y desde entonces he cambiado y he aprendido bastante de este medio. Me he desarrollado bastante, he pasado altas y bajas. En 20 años hay un buen vaivén y puedo decir que puedo, que tengo los pies sobre la tierra, y que sé cómo puede correr esto”, compartió sobre esta producción.

“Quiero trabajar con gente que le apasione lo que esté haciendo”, sostuvo Rosas el año pasado, toda vez que nombró a Héctor Marcano y Antonio Sánchez “El Gángster” como algunas de esas figuras que lo han inspirado a tener este espacio.

El comediante adelantó entonces que este no sería el único proyecto televisivo que tendrá en TeleOnce. Hasta el momento no se conoce de otra producción.

Por su parte su amigo y colega Danilo Beauchamp le mostró su apoyo para que siga hacia adelante y adelantó que podrían producir algún proyecto juntos.