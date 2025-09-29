Alejandro Gil “saca el polvo”, y las risas, en el “stand up” más grande de su carrera

San Juan, Puerto Rico - Alejandro Gil se prepara para el espectáculo más grande de su vida. Y no es una exageración. Con "Sacando el polvo", el comediante boricua se presentará por primera vez en el Coca-Cola Music Hall, frente a 5,000 personas. Pero lejos de los nervios tradicionales, el artista enfrenta el reto con una mezcla de ansiedad productiva, estrategia y, como siempre, mucho vacilón.

El título del espectáculo tiene múltiples significados que a las que hará referencia durante la hora y veinte minutos que durará. “Durante la gran parte de mi carrera, cuando comencé a hacer ‘stand up’ a los 18 años, he ido construyendo lo que considero como mi ‘público ideal’ durante todos estos años”, indicó Gil, nacido y criado en Dorado. “Así que, en ese tiempo, he ido ‘sacando el polvo’ y he echado para un lado a la gente que me critica y a los que no les gusta mi comedia. El público que me va a ver es un público curado, que lo que le gusta es jo... y le gusta vacilar y le gusta mi tipo de comedia agresiva. Ese es el que va para allá y que es el público que a mí me gusta tener”.

Por otro lado, Gil también hablará en el espectáculo sobre un sinnúmero de experiencias que ha experimentado desde que el año pasado entrara a la soltería nuevamente, luego de separarse de su expareja, con la cual tuvo una relación de 16 años. “El año pasado me dejé de mi expareja y tuve unas experiencias nuevas de vida como soltero, entonces empecé a ‘sacar el polvo’ a muchas situaciones que quizás hacía cuando era mucho más joven, como janguear hasta las seis de la mañana, cosa que no le recomiendo absolutamente a nadie a los 38 años”, destacó el comediante con su característico humor.

A pesar de también incluir situaciones comunes que les ocurren a los puertorriqueños en su diario vivir, Gil dejó claro que no se tocarán temas políticos, ni sociales. “No voy a tocar ningún tema político, sino que me voy a enfocar en experiencias que he tenido en este pasado año, pero que todo el mundo pasa a diario. Por ejemplo, voy a hablar de las tendencias que están pasando ahora mismo, como en las barras que te cobran los cócteles a $20 cada uno o los ‘coffee shops’ que tan de moda se han puesto”, añadió Gil. “Son situaciones por las que pasé en esta etapa que estuve soltero y cómo nos ‘clavan’ en todos lados con los precios que cobrar más en todos lados. Son cosas que los boricuas realmente han pasado y pasan diariamente y quizás no nos damos cuenta de lo absurdo que son ciertas cosas que hacemos o a dónde vamos. Yo las cojo y las desmenuzo en el escenario”.

Al preguntarle si pensaba tocar los temas judiciales que ha encarado por parte de su expareja, Juliet Castro Ramos, con relación a una demanda en la que le exige al actor una división de bienes por supuestos proyectos y negocios que hicieron juntos, el comediante mencionó entre risas que “no, yo no voy a meterme en revoluces”.

“Sacando el polvo”, contará también con la apertura del comediante Ernesto Rolón, quien hará reír al público por cerca de 20 minutos. Rolón forma parte del grupo de comedia “Standoperos Chisteando”, quienes se presentan en espectáculos de comedia donde toman sugerencias de temas por parte del público, para luego improvisar. Según explicó Gil, antes de que empiece el “show”, habrá música de DJ y un ambiente de discoteca para el disfrute del público.

Larga trayectoria en los escenarios

La carrera de este comediante inició de una forma poco convencional, ya que su fascinación por el “stand-up comedy” surgió de “piratear” rutinas de experimentados comediantes usando la aplicación LimeWire. Luego, las escuchaba en un carro junto a un primo. Este amor por el género lo impulsó a dar el salto al escenario a los 18 años, poco después de comenzar sus estudios en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, donde estudió un bachillerato en Publicidad y Relaciones Públicas. Su debut se dio en el Nuyorrican Café, a los 18 años, frente a sus familiares y amigos. De ahí continuó presentándose en locales como Samplers, de donde salieron grandes comediantes del patio.

El punto de inflexión profesional de Gil ocurrió en 2008 al ganar la competencia “Objetivo Club Sunshine”, lo que lo catapultó a la televisión, donde colaboró en las producciones de Sunshine Logroño y Gilda Santini durante más de 10 años en proyectos como “Pégate al Mediodía”, “El Remix” y “Risas en combo”. Actualmente, Gil se mantiene activo en los medios puertorriqueños, incluyendo en el programa radial el ”Mega Reguero” de La Mega 106.9, compartiendo micrófono con Danilo Beauchamp y Freddo Vega, en su personaje de Magda, así como en la televisión, donde participa mensualmente en el programa “El Comité de la Risa” de TeleOnce.

Por otro lado, Gil es socio de varios negocios, incluyendo el restaurante Casita Guavate, en Cayey, así como la panadería Bakers Bros., en San Juan, y una en Bayamón. En los próximos días abrirá un nuevo negocio, llamado Calle Mallorca, en la avenida Fernández Juncos, donde venderá sándwiches en pan de mallorca, así como mallorcas rellenas o con ‘toppings’.

Apasionado por hacer reír

A pesar de que Gil ha tenido éxito en televisión y radio, tiene claro que el “stand up” es su gran pasión en la vida. “A mí me encanta hacer comedia, es lo que a mí me gusta, pero hacer ‘stand up’ es lo que me apasiona. No necesito hacer más nada en los medios de comunicación”, añadió el puertorriqueño. “No tengo que estar en televisión, ni en radio. Si en lo que resta de carrera, puedo hacer cada año y medio una girita de ‘stand-up comedy’, estaré contento por el resto de mi vida”.

Una vez concluya con su cita en San Juan, Gil iniciará una gira por Estados Unidos, que lo llevará el 1, 2, 8 y 9 de noviembre al estado de Florida, donde se presentará en ciudades como Orlando, Tampa, Jacksonville y Ocala. Además de eso, más adelante estará en Texas y en Nueva York, entre otros.