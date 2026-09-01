De luto Sonya Cortés ante la muerte de su madre

La presentadora y cantante Sonya Cortés enfrenta el duelo y la tristeza ante la muerte de su amada madre Gloria González, apodada cariñosamente como “Mother”.

La progenitora del talento del programa radial “El Circo” de La Mega (106.9 FM), falleció hoy, martes, a sus 99 años en el hogar de adultos mayores en el que estaba recluida, luego de haber sido dada de alta tras semanas de hospitalización.

Su muerte fue confirmada por el sacerdote Orlando Lugo, compañero de labores de Cortés mediante un mensaje en las redes sociales en el que solicitó oraciones para la presentadora y su familia.

“ORACIÓN DE INICIO DE MES Y NOS UNIMOS AL DOLOR Y A LA ESPERANZA DE MI AMIGA Y COMPAÑERA DE TRABAJO SONYA CORTÉS ANTE LA MUERTE DE MOTHER. Señor, comienza septiembre y ponemos este nuevo mes en tus manos. Que tu Palabra, esa que tiene fuerza para sanar y devolver la paz, entre también hoy en nuestras heridas”, expresó Lugo en su publicación en Facebook.

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“De manera especial, abraza a nuestra compañera Sonya Cortés y a toda su familia ante la partida de su querida madre, Doña Gloria González, nuestra “Mother”. Cuando las palabras no alcancen, quédate Tú. Cuando duela la ausencia, hazte consuelo. Y cuando lleguen las lágrimas, recuérdanos que el amor no termina con la muerte. Mother descansa en tus brazos; y nosotros, familia de El Circo de La Mega, abrazamos a Sonya con todo el corazón. Amén". concluyó Lugo en su oración hacia la presentadora.

Precisamente al inicio de esta semana, Cortés ofreció detalles del estado de salud de su madre y el cuidado que recibía en el Hogar Serenidad De Amor en San Juan, a cargo de su amigo Elías Barral. Mother estuvo varios días hospitalizada por complicaciones de salud.

“Mother está bien. Está frágil. Fue dada de alta la semana pasada porque en el hospital no estaba pasando mucho con ella. Mi hermana y yo decidimos que lo que vaya a pasar no sea en un hospital y en el camino encontramos el Hogar Serenidad de Amor de mi hijo y amigo Elías Barral. Allí, junto a Kasandra y el personal que cuida a los adultos mayores ella está feliz. Volvió a empezar a comer y comenzó a hablar. Lo que vaya a pasar... ella está rodeada de amor”, detalló la animadora esperanzada en la recuperación de su madre.

Hace casi dos semanas la locutora escogió la gratitud para describir la situación y el percance de salud de su progenitora, con quien mantenía un fuerte vínculo de amor que ha documentado en las redes sociales a través del tiempo.

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Cortés y “Mother” eran inseparables como madre e hija. La presentadora fue la la cuidadora de su madre en las últimas décadas, puesto que “Mother” vivía con ella. Asimismo, la hermana de Cortés, Doris también fue cuidadora de su progenitora.