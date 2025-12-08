Sonya Cortés festeja ocho meses de sobriedad: “La parte rica es despertar recordándome de todo lo que hice”

La presentadora radial Sonya Cortés una vez más celebra una determinación personal en su vida al poder mantenerse sobria por ocho meses.

El talento de programa El Circo de La Mega 106.9 FM compartió este fin de semana en las redes sociales su alegría por llevar ocho meses de sobriedad. No es la primera vez que la artista se mantiene sobria, puesto que anteriormente lo había logrado por metas de entrenamiento físico.

Esta vez, Cortés agradeció contar con las palabras de apoyo de sus seguidores y de quienes la rodean. La presentadora hizo un video en las redes sociales.

“Hoy con estos aires navideños quiero compartir contigo algo importante para mí y para ti que has estado pendiente de este proceso mío. Estoy cumpliendo ocho meses hoy en recuperación, en sobriedad, batallando el son, y si tú me preguntas si ha sido fácil, no, no lo ha sido”, contó la animadora.

“Obviamente no he estado sola. Gracias amado, por estar. Gracias a mi grupo, mi gente linda, que todos nos cuidamos unos a otros. Aquí he aprendido a amarme, a perdonar, a perdonarme. La parte rica es despertar recordándome de todo lo que hice, sin miedo, sin palpitaciones, sin ansiedad, sin esa resaca, sin decir ‘¿dónde están los panties, dónde los dejé?’. Gracias”, añadió.

La presentadora acompañó el video con un escrito en el que reitera su tiempo de sobriedad.