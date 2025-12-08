Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sonya Cortés festeja ocho meses de sobriedad: “La parte rica es despertar recordándome de todo lo que hice”

La presentadora compartió su proceso en las redes sociales

8 de diciembre de 2025 - 10:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La presentadora Sonya Cortés. (VANESSA SERRA DIAZ)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La presentadora radial Sonya Cortés una vez más celebra una determinación personal en su vida al poder mantenerse sobria por ocho meses.

RELACIONADAS

El talento de programa El Circo de La Mega 106.9 FM compartió este fin de semana en las redes sociales su alegría por llevar ocho meses de sobriedad. No es la primera vez que la artista se mantiene sobria, puesto que anteriormente lo había logrado por metas de entrenamiento físico.

Esta vez, Cortés agradeció contar con las palabras de apoyo de sus seguidores y de quienes la rodean. La presentadora hizo un video en las redes sociales.

Hoy con estos aires navideños quiero compartir contigo algo importante para mí y para ti que has estado pendiente de este proceso mío. Estoy cumpliendo ocho meses hoy en recuperación, en sobriedad, batallando el son, y si tú me preguntas si ha sido fácil, no, no lo ha sido”, contó la animadora.

“Obviamente no he estado sola. Gracias amado, por estar. Gracias a mi grupo, mi gente linda, que todos nos cuidamos unos a otros. Aquí he aprendido a amarme, a perdonar, a perdonarme. La parte rica es despertar recordándome de todo lo que hice, sin miedo, sin palpitaciones, sin ansiedad, sin esa resaca, sin decir ‘¿dónde están los panties, dónde los dejé?’. Gracias”, añadió.

La presentadora acompañó el video con un escrito en el que reitera su tiempo de sobriedad.

“Hoy Me Celebro!!! Despierto en Rendición y GRATITUD!! Hoy se Cumplen 8 meses de Sobriedad Batallando el Son Cada 24 es como voy Caminando en este RESURGIR DE VIDA, se siente Bonito aunque no es Fácil, Pero para mí las cosas NUNCA HAN SIDO MUY FACILES así que desde otra Perspectiva he aprendido MUCHOO en el Camino y LO QUE FALTA. GRACIAS AMADO POR ESTAR, GRACIAS A MI GENTE POR ESTAR. GRACIAS MI DIOS DEL ALMA POR ESTAR PRESENTE Y DARME LUZ Y ESPERANZAS. Viviendo SOLO POR HOY y DEJANDO VIVIR, pendiente de Sonya pues soy la Protagonista de mi NUEVA HISTORIA”, expresó en el escrito.

Tags
Sonya CortesalcoholismoRadio
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 8 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: