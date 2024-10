Sonya Cortés y Alfredo Adame le dan rienda suelta a su relación de “amigovios”

“Sí, lo de Sonya es real”, dijo Adame. “Yo soy a la antigua. Yo la estoy cortejando. Somos ‘amigovios’. Yo llevo tres divorcios, yo no le vuelvo a entrar con el mismo diablo, pero la estoy cortejando como debe ser, como yo aprendí. Despacito, tranquilo, no me quiero ir de boca o con mucha expectativa. Y a esta edad, ya yo tengo 66 años. Yo me divorcié hace cinco años y vivo solo. En mi casa la soledad es un altar sagrado para mí. Y me han tocado las peores suegras del mundo, las tres que he tenido, casarme ya no. A estas alturas no tendría sentido. Lo que busco es una mujer para pasármela bien, platicar, divertirnos, viajar”, agregó.