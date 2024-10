“El amor no tiene edad”: Sonya Cortés y Alfredo Adame cuentan lo que pasó después de su controversial beso

A pesar de que la obra de teatro “La novia de papi” se destaca como una comedia, el elenco también quiere llevar el mensaje de que el amor no tiene edad.

“El mensaje es que para el amor no hay edad. ¿Por qué si somos mayores y tenemos sesenta y pico de años, no tenemos derecho a esbaratarnos, enamorarnos, a besarnos o tener ese romantiqueo? ¿Por qué los hijos piensan que papá no puede o que llega la doña a enamorar a papá? Y, esas cosas, yo creo que la gente le va a encantar también en todos y en cada uno de los personajes, lo que estamos haciendo, el mensaje que se está llevando”, expresó Cortés en conferencia de prensa.