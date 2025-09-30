Padre Orlando Lugo sustituirá a “El Gángster” en “El Circo de La Mega”: “Yo no le tengo miedo a Sonya”

El próximo viernes, 3 de octubre, finalizará una era en la radio nacional con la salida del locutor Antonio “El Gángster” Sánchez del programa “El Circo de La Mega”. En total transparencia con su fiel audiencia, el también presentador indicó quién lo sustituirá y las razones que lo llevaron a tomar la decisión.

La nueva temporada del espacio comenzará el próximo 6 de octubre y fue José “Funky Joe” Vallenilla quien reveló que el Padre Orlando Lugo será el nuevo integrante del programa. Más tarde, el párroco pudo reaccionar a través de las cámaras de “PR en vivo” de TeleOnce.

Ashley Beth Pérez, quien condujo la entrevista, le preguntó a Lugo si teme ser criticado por los feligreses. Además, cómo manejará los chistes y la dinámica que dominan en el espacio.

“La que tiene que tener miedo es ella de que la voy a poner contra la pared. Además de que yo respeto mucho a Sonya (Cortés), Sonya y yo nos amamos muchísimo y aunque pensamos diametralmente distinto. Sonya, Padre Orlando, Funky Joe, siempre el respeto y el vacilón van a ir por encima de todo”, respondió.

El líder católico enfatizó que no tiene miedo a ser criticado. De ser así, agregó, no hubiera hecho nada en la vida.

“Estoy bien feliz, estoy bien contento, yo creo que va a ser un momento en el que las personas se van a poder identificar bien chévere con todo. Vamos a arrastrar a un público y lo que queremos es cambiar el juego en la radio puertorriqueña”, dijo.

Antes de despedirse, Lugo recordó: “Yo no le tengo miedo a Sonya, al contrario, le tengo amor”.

En la actualidad, “El Circo de la Mega” cuenta con varias animadoras semanalmente. Entre estas se encuentran: Cortés, Mónica Pastrana, Catherine Paola Castro y Jailene Cintrón. Hasta la fecha, todas siguen en el espacio mañanero.