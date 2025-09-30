Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
30 de septiembre de 2025
88°nubes rotas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Padre Orlando Lugo sustituirá a “El Gángster” en “El Circo de La Mega”: “Yo no le tengo miedo a Sonya”

El párroco aseguró que, con su integración, pretenden “cambiar el juego de la radio puertorriqueña”

30 de septiembre de 2025 - 4:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Padre Orlando Lugo aseguró que no tiene miedo a ser criticado. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El próximo viernes, 3 de octubre, finalizará una era en la radio nacional con la salida del locutor Antonio “El Gángster” Sánchez del programa “El Circo de La Mega”. En total transparencia con su fiel audiencia, el también presentador indicó quién lo sustituirá y las razones que lo llevaron a tomar la decisión.

RELACIONADAS

La nueva temporada del espacio comenzará el próximo 6 de octubre y fue José “Funky Joe” Vallenilla quien reveló que el Padre Orlando Lugo será el nuevo integrante del programa. Más tarde, el párroco pudo reaccionar a través de las cámaras de “PR en vivo” de TeleOnce.

Ashley Beth Pérez, quien condujo la entrevista, le preguntó a Lugo si teme ser criticado por los feligreses. Además, cómo manejará los chistes y la dinámica que dominan en el espacio.

“La que tiene que tener miedo es ella de que la voy a poner contra la pared. Además de que yo respeto mucho a Sonya (Cortés), Sonya y yo nos amamos muchísimo y aunque pensamos diametralmente distinto. Sonya, Padre Orlando, Funky Joe, siempre el respeto y el vacilón van a ir por encima de todo”, respondió.

El líder católico enfatizó que no tiene miedo a ser criticado. De ser así, agregó, no hubiera hecho nada en la vida.

“Estoy bien feliz, estoy bien contento, yo creo que va a ser un momento en el que las personas se van a poder identificar bien chévere con todo. Vamos a arrastrar a un público y lo que queremos es cambiar el juego en la radio puertorriqueña”, dijo.

Antes de despedirse, Lugo recordó: “Yo no le tengo miedo a Sonya, al contrario, le tengo amor”.

En la actualidad, “El Circo de la Mega” cuenta con varias animadoras semanalmente. Entre estas se encuentran: Cortés, Mónica Pastrana, Catherine Paola Castro y Jailene Cintrón. Hasta la fecha, todas siguen en el espacio mañanero.

Los locutores comenzaron a trabajar juntos a principio de la década de 1980 en la Sultana del Oeste. En el 2008, lanzaron el proyecto “El Circo" de La Mega, primer programa radial en Puerto Rico transmitido simultáneamente por radio, televisión e internet.El Gángster reveló que su salida de La Mega no representa su retiro. (VANESSA.SERRA@GFRMEDIA.COM)
1 / 13 | Fin a una era radial: El Gángster se separa de Funky Joe. Los locutores comenzaron a trabajar juntos a principio de la década de 1980 en la Sultana del Oeste. - Archivo
Tags
RadioLa MegaAntonio Sánchez
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 30 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: