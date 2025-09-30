Opinión
30 de septiembre de 2025
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Antonio Sánchez “El Gángster” se va de El Circo de La Mega

El Padre Orlando Lugo sustituirá al veterano locutor en el espacio mañanero

30 de septiembre de 2025 - 8:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Antonio Sánchez "El Gángster" anunció que no renovó contrato con SBS. (Archivo)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El veterano locutor Antonio Sánchez “El Gángster” anunció en la mañana de hoy, martes, que se despide de la cabina radial de El Circo de La Mega (106.9 FM), luego de 17 años en la emisora.

RELACIONADAS

Sánchez sorprendió a la audiencia con la noticia de su salida, la que comunicó al aire acompañado de su colega José Vallenilla “Funky” Joe, quien continuará en el programa radial. Ambos locutores llevan más 40 años, siendo una de las parejas radiales más longevas en la isla.

El locutor informó que su decisión responde a que no renovó contrato con la empresa Spanish Broadcasting System (SBS). No obstante, aseguró que tiene nuevos planes, sin abundar a qué se dedicará.

Hay una situación de renovar el contrato, si me estuvieran botando lo diría, he tomado la decisión de no renovar el contrato. Hay otras cosas que quiero hacer”, expresó Sánchez.

Afirmó que su salida no significa el retiro de los medios de comunicación. “No estoy enganchando los guantes”.

Sánchez y Funky Joe, comenzaron a laborar juntos en Mayagüez.

“El Gangster” inició su carrera radial en el año 1979 en la emisora Radio Jit y luego se movió a principios de la década de 1980 a Cosmos 94 en Mayagüez junto a Funky Joe.

A partir de ese entonces la historia de la pareja radial es larga y llena de éxitos en diversas emisoras del país.

En el 2008, lanzaron “El Circo” de La Mega, proyecto que se convirtió en el primer programa radial en Puerto Rico transmitido simultáneamente por radio, televisión e internet. Previo a su llegada a La Mega, ambos lideraban el programa “El Bayú” en SalSoul.

Era considerada una dupla talentosa que parecía inseparable hasta hoy, 30 de septiembre de 2025.

El nuevo formato

La nueva era del programa comenzará el próximo 6 de octubre y fue Funky Joe quien reveló que el Padre Orlando Lugo será el nuevo integrante de El Circo, ante la ausencia de Sánchez. El párroco se integrará al espacio junto a Funky Joe y Sonya Cortés.

En la actualidad El Circo con varias animadoras semanalmente. Entre estas se encuentran: Cortés, Mónica Pastrana, Catherine Paola Castro y Jailene Cintrón. Hasta la fecha, todas siguen en el espacio mañanero.

ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
