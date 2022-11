El presentador Antonio Sánchez “El Gángster” se despidió de la televisión puertorriqueña en diciembre de 2008 luego de trabajar por 19 años ininterrumpidos liderando el exitoso programa nocturno “No te Duermas”.

Desde esa fecha, al veterano locutor del programa radial “El Circo” de La Mega 106.9 FM le han hecho la misma pregunta por los pasados 14 años: ¿volverías a la televisión para realizar un nuevo programa?

La respuesta de Sánchez siempre ha sido que no lo contemplaría porque se requiere demasiado tiempo en una producción. Pero lo cierto es que la razón principal nunca la había revelado de forma tan sincera como lo hizo mientras conversaba con El Nuevo Día en entrevista telefónica desde Miami.

En medio de carcajadas que duraron largos minutos, El Gángster admitió que la verdadera razón de no volver a la televisión, además de que su actual agenda laboral es una más sosegada, se debe a la insatisfacción con el producto final de lo que fue “No te Duermas” en los últimos años de transmisión en Telemundo cuando cambió de ser un espacio de todos los lunes a cinco días.

Los últimos cuatro años del programa que mantuvo promedios de 38 a 40 puntos de nivel de audiencia, se transmitieron de lunes a viernes. Con ese horario llegó la fatiga y el cansancio laboral de estar todos los días produciendo un programa que el mismo animador reconoce que “perdió la fórmula original”.

“Lo más duro y lo que me hizo no volver a la televisión fue hacer un programa por cuatro años donde a ti mismo no te convence. La gente recuerda el ‘No te duermas’ de la esencia original, el de todos los lunes, no el otro de lunes a viernes. Si me preguntas que fue lo más duro, realmente fue eso. Hacer un programa que a ti no te convencía… y esa la verdadera razón de cuando me preguntan ‘volverías a hacer un programa de televisión’ mira la respuesta es no. Salí corriendo y dije no más. Escríbelo así mismo no volví a la televisión porque hice un programa nefasto por cuatro años que nunca me gustó”, sostuvo en medio de carcajadas en referencia al cambio del formato y el estar en cámara de lunes a viernes.

En esa misma línea y en un tono más serio Sánchez recalcó que el mayor desafío de estar casi dos décadas al aire fue “buscar siempre algo diferente para que la gente no se aburriera”.

“Nosotros nos divertimos mucho haciendo el programa. Gabriel Suau (productor) que además de laborar juntos, fue mi amigo siempre me dijo: ‘él día que esto no te divierta manda todo a la mi#@*. Ese fue su consejo’. Así fue. Me despedí del programa en diciembre para cerrar todo. La etapa original fue demasiado exitosa y todos los que trabajamos en el proyecto nos divertíamos. Esa nostalgia y todo eso se va a ver en la película”, añadió Sánchez que el próximo lunes asistirá a la premier de la película “Los lunes a las 9″, que narra la historia del programa “No te Duermas” que transformó la televisión puertorriqueña.

Entusiasmo con el filme

La película se estrenará el 17 de noviembre en las salas del cine de la isla. Sánchez está feliz y entusiasmado con llegar a la pantalla grande y revivir todas las emociones y nostalgia que provoca el repasar una época y el taller tan importante que fue para la televisión. El animador atesora que el programa fue una evolución constante ya que “cuando empezamos en el canal 7, las sillas que usaba para el público me las prestaba Carmen Jovet; fuimos de nada a ser el programa número uno”.

El Gángster no ha tenido la oportunidad de ver el filme que produjo Karlo Cabrera y dirigió Kcho Santiago, quien fue libretista, camarógrafo y director de exteriores del espacio televisivo durante 19 años. No obstante, sabe de antemano que el largometraje recoge fielmente las situaciones trascendentales desde el primer programa en el canal SuperSiete hasta el último en Telemundo Puerto Rico. Igual está seguro del trabajo que realizó su amigo Kcho Santiago en la dirección.

El guion se comenzó a trabajar primero bajo un formato de documental donde colaboraron David Noris, Jorge González y Kcho Santiago. Luego se rodaron ocho escenas con actores puertorriqueños que llevan el peso principal con las interpretaciones de “El Gánsgter”, Gabriel Suau, Jailene Cintrón y otras figuras de la producción.

Escena de la película inspirada en el programa "No te Duermas". (Suministrada)

La producción televisiva sufrió cambios; fue eje de fuertes críticas, intentos de censura, protestas y una plataforma para los nuevos talentos en la televisión y todas esas situaciones serán contadas en el filme. A la historia se suman entrevistas inéditas a muchos de los talentos que laboraron en “No te Duermas”.

Algunas de las escenas fueron rodadas en Hormigueros, de donde son El Gángster y Santiago, amigos desde la adolescencia, y el resto se filmaron en San Juan y Guayanilla.

El creador de los personajes “Cuco Pasurín”, “Pepín Galarza”, “Súper Moncho”, “Kiko Jones”, “Doctor Selástraga” y “Minga” destacó que vive en gratitud con todo lo que se hizo en “No te duermas” y lo que representó el espacio en la televisión puertorriqueña. Agradece que fue un taller de trabajo como pocos en los medios de comunicación y de contar con la fortuna de compartir la animación con un grupo de mujeres profesionales como fueron Lourdes Collazo, Sandra Vanessa, Jailene Cintrón, Yizette Cifredo, Laura Hernández y Daniela Droz.

La gala premier en Montehiedra

La premier del filme se transmitirá hoy, lunes, a las 8:00 p.m. por Wapa Television. Todos los actores que participan en la cinta, modelos de “No Te Duermas”, “Los Poderes de la Semana” y personalidades que desfilaron por el espacio televisivo se darán cita en el gran evento en Caribbean Cinemas The Outlets at Montehiedra.

La producción de “Los lunes a las 9″ contó con el respaldo de la Comisión de Cine de Puerto Rico con sus incentivos contributivos.

“Estoy seguro que la gente va a volver a reír y a disfrutar de la película al igual que lo hicieron en el pasado. Estuve en la televisión gracias al público y para ellos es esta película”, concluyó Sánchez.