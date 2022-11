La realidad de cómo una idea de un programa nocturno se apoderó por 19 años ininterrumpidamente de la televisión puertorriqueña y los cambios que produjo en el medio de comunicación se conocerá por primera vez en la pantalla grande con el estreno de la película “Los lunes a las 9″, basada en la historia del espacio televisivo “No te Duermas”.

La historia de la creación de la desparecida producción “No te Duermas” que Antonio Sánchez “El Gángster” lideró por casi dos décadas hasta el último programa en diciembre de 2008, se presentará en el filme boricua que se exhibirá a partir del jueves 17 de noviembre en las principales salas del cine del país.

El guion que comenzó primero bajo un formato de documental fue trabajado en conjunto por David Noris, Jorge González y Kcho Santiago, este último director del largometraje y quien trabajó junto a Sánchez por los 19 años que el programa estuvo al aire. Santiago comenzó en “No te Duermas” luego de tres meses del programa estar al aire en el canal. Sánchez lo reclutó como libretista, camarógrafo y director de exteriores.

La película es una producción de Karlo Cabrera para J&N Entertainment, productor que fue responsable del espectáculo “No te Duermas: Una noche más…” realizado en el 2019 a casa llena en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Precisamente la idea de crear una película sobre el programa -que el productor Gabriel Suau trajo a la televisión en el 1990 en el canal Super Siete- y que luego en el 1991 pasó a transmitirse por Telemundo, se comenzó a gestar en las primeras reuniones que el equipo de producción hizo para realizar el espectáculo del Coliseo de Puerto Rico, según confirmó Santiago en entrevista con El Nuevo Día.

Kcho Santiago fue el director de la película. (Suministrada)

Santiago explicó que en medio de las ideas para el espectáculo Cabrera se da cuenta que había demasiado material que muy bien podían llevar a la pantalla grande. La preparación del show fue de seis meses en constantes reuniones.

El espectáculo "No te Duermas, una noche más..." contó con la participación especial del intérprete de música urbana Bad Bunny. (David Villafañe Ramos)

“Después del show en el coliseo, Karlo Cabrera me llama y me dice: ‘Kcho a mi encantaron todas esas reuniones que ustedes hacían y que contaban tantas cosas que solo ustedes sabían, ¿no han pensado en hacer un documental o una película? Mi respuesta fue que la idea era buena porque el material lo tenemos Tony yo desde el día uno hasta el último programa. Le dije ‘habría que recrear las escenas para que la gente entienda el porqué de las cosas y cómo sucedieron’. Entonces empezamos el proyecto”, detalló Santiago.

“No te Duermas” fue por años el programa de mayor audiencia en la televisión puertorriqueña. Su nivel de audiencia, los llamados raitings, promediaban entre 38 a 40 puntos, cifra no tan frecuente en la televisión puertorriqueña. Su fórmula fue ingeniosa, controvertible, espontánea y diferente, pero la vez muy criticada ante la sexualización de la figura de la mujer en el espacio televisivo. De hecho, el programa recibió boicots de anunciantes y diferentes protestas a través del tiempo.

“Fueron tantas protestas y críticas. Fue bien duro. El programa rompió esquemas y si ahora se pasara fuera PG porque con las cosas que se ven en este mundo”, subrayó Santiago.

El Gángster se mantuvo como el principal y único animador, mientras que Lourdes Collazo, Sandra Vanessa, Jailene Cintrón, Yizette Cifredo, Laura Hernández y Daniela Droz fueron colegas en la animación.

Algunos de los momentos más destacados de "No te duermas"

De todos estos cambios, las fuertes críticas, los intentos de censura, las protestas, las creaciones de los diferentes personajes, las integraciones de las modelos más famosas de esa época y de otras situaciones en torno a la producción se desarrolla la historia del filme que cuenta con entrevistas inéditas a muchos de los talentos que laboraron en “No te Duermas” en combinación con actuaciones.

Santiago explicó que se rodaron ocho escenas con actores puertorriqueños que llevan el peso principal con las interpretaciones de “El Gánsgter”, Suau, Jailene Cintrón y otras figuras de la producción.

“Es una película mitad documental y mitad actuada. Se destacan los problemas que tuvimos al principio para hacer el programa. Tuvimos mucha gente en contra, los moralistas, los religiosos… imagínate tú que a petición del cardenal Aponte Martínez en la misa todos los domingos se pedía que no vieran el programa porque iba en contra de la familia y no se daban cuentan que la gente que no nos conocía empezó a vernos y fue tremenda promoción. Igual se presentan las protestas de Milton Picó con (organización) Morality in Media hasta sin anuncios nos quedamos en un momento”, señaló Santiago.

Entre las entrevistas que se presentan en el largometraje figuran de Gabriel Suau, Angelique Burgos “La Burbu”, Jailene Cintrón, Alfonso Alemán, Luisito Vigoreaux y el pastor Milton Picó Díaz, entre otras personas.

Del filme a una serie

Para Santiago la fórmula creada en “No te Duermas” fue infalible en la televisión puertorriqueña “porque nos atrevimos a hacer cosas diferentes que nadie había hecho y se tenía una identidad única”.

Santiago atribuye que la creación de los personajes interpretados por Sánchez como “Cuco Pasurín”, “Pepín Galarza”, “Súper Moncho”, “Kiko Jones”, “Doctor Selástraga” y “Minga” fuero piezas seguras de éxito en el espacio televisivo.

“Hay cosas que se van a conocer por primera vez en la película y hay mucha nostalgia de gente que ya no está. Este película es un documento histórico para todos esos muchachos que van desarrollándose para que vean cómo se hacían las cosas en un momento dado. Para mí es importante que la historia se cuente real, tal y como pasaron las cosas. Que tuviera chispa porque ‘No te Duermas’ fue eso y que nunca sea aburrido”, puntualizó Santiago desde su mirada de director.

El plan de Santiago luego que se estrene el filme en las salas del país es conocer cómo y cuánto fue el respaldo de la producción cinematográfica para desarrollar una serie sobre “No te Duermas”. Adelantó que en la edición de la película “se quedo mucho material fuera”.

La película fue escogida para abrir la decimotercera edición del Puerto Rico Film Festival (PRFF) en el Teatro Yagüez en Mayagüez y tuvo una gran acogida, sostuvo Santiago.

La cinta “Los lunes a las 9″ estrenará el viernes 2 de diciembre en salas de cine en ciudades de Estados Unidos.