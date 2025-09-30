Opinión
30 de septiembre de 2025
90°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jailene Cintrón dedica emotivo mensaje a Antonio Sánchez, tras su salida de “El Circo de La Mega”

La presentadora de televisión y cantante agradeció las oportunidades que el locutor le brindó junto a Funky Joe

30 de septiembre de 2025 - 11:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jailene Cintrón, junto a la dupla radial Antonio Sánchez "El Gángster" y Funky Joe. (Instagram)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Por muchos años, la presentadora Jailene Cintrón gozó de una relación profesional con el veterano locutor Antonio Sánchez “El Gángster”, que trascendió a una amistad.

Por siete años, Cintrón fue su compañera al frente del legendario programa “No te duermas”, que fue esencial para su crecimiento en la animación, que primero se transmitió por el canal 7 y luego en Telemundo.

Hoy, tras salir a la luz que El Gángster se despide de "El Circo de La Mega" (106.9 FM), luego de 17 años en la emisora y lo que se puede interpretar como el final de una era, al separarse de su compañero radial por más de 40 años, José Vallenilla “Funky” Joe, la presentadora agradeció la oportunidad que ambos le dieron en el programa matutino, del que participaba como invitada especial durante el último año.

El mensaje de la creadora del proyecto “Mujer Pa’ Ti”, incluyó una foto de ella junto a una de las duplas más icónicas de la radio en Puerto Rico.

Aunque ha había estado en otros progromas de televisión, Jaileen Cintrón se consagró como animadora, y se dio a conocer más, en el desaparecido programa "No te Duermas" de Antonio Sánchez "El Gangster". Aquí en una imagen del 1992. Luego de años como animadora se lanzó como cantante.Desde hace varios años es una de las animadoras de "Pégate al Mediodía" que transmite Wapa.
1 / 44 | FOTOS: Recordando a Jailene Cintrón desde "No te Duermas" hasta sus merengazos. Aunque ha había estado en otros progromas de televisión, Jaileen Cintrón se consagró como animadora, y se dio a conocer más, en el desaparecido programa "No te Duermas" de Antonio Sánchez "El Gangster". Aquí en una imagen del 1992. - Archivo

“Quiero tomarme un momento para agradecerles desde lo más profundo de mi corazón a @elgangster @funkymega por la hermosa oportunidad que me dieron, de haber formado parte del programa @elcircodelamega durante este último año. Gracias por la confianza, por abrirme ese espacio que no fue solo un lugar en el micrófono, sino un espacio en sus corazones una vez más y en su proyecto. Me sentí acogida, valorada y, sobre todo, inspirada por la pasión y entrega con la que ustedes hacen radio“, compartió la animadora.

“Ustedes no solo me invitaron a sumar mi voz, también me enseñaron a escuchar desde otro lugar: el del respeto y la entrega. Les admiro profundamente, detrás de cada programa hay algo más que profesionalismo: hay amor, propósito que trasciende el aire y el haber podido acompañarlos en ese camino ha sido un regalo para mí. Gracias una vez más por la confianza, por cada palabra, cada ris, mejor dicho carcajada. Me llevo más de lo que traje. Y lo hago con gratitud, con humildad y con mucho cariño. ¡Éxito siempre para ambos! Dios los bendiga, Jailene", destacó en la publicación que realizó a través de sus redes sociales.

El pasado mes de agosto, la madre de Lara Victoria y se despidió del programa “Pégate al mediodía”, luego de ocho años de participación en el espacio televisivo que se transmite por Wapa TV.

Los locutores comenzaron a trabajar juntos a principio de la década de 1980 en la Sultana del Oeste. En el 2008, lanzaron el proyecto “El Circo" de La Mega, primer programa radial en Puerto Rico transmitido simultáneamente por radio, televisión e internet.El Gángster reveló que su salida de La Mega no representa su retiro. (VANESSA.SERRA@GFRMEDIA.COM)
1 / 13 | Fin a una era radial: El Gángster se separa de Funky Joe. Los locutores comenzaron a trabajar juntos a principio de la década de 1980 en la Sultana del Oeste. - Archivo

El nuevo formato

La nueva era del programa comenzará el próximo 6 de octubre y fue Funky Joe quien reveló que el Padre Orlando Lugo será el nuevo integrante de El Circo, ante la ausencia de Sánchez. El párroco se integrará al espacio junto a Funky Joe y Sonya Cortés.

Hasta el momento, El Circo cuenta con varias animadoras semanalmente. Entre estas se encuentran: Cortés, Mónica Pastrana, Catherine Paola Castro y Jailene Cintrón.

ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
