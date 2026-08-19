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Sonya Cortés agradece el amor que recibe su madre en medio de su hospitalización

“Mother”, progenitora de la presentadora de radio y televisión enfrenta un percance de salud

19 de agosto de 2026 - 3:58 PM

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La presentadora Sonya Cortés. (vanessa.serra@gfrmedia.com)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La presentadora de radio y televisión Sonya Cortés se encuentra inmersa en los cuidados de su madre, Gloria González, a quien apoda cariñosamente como “Mother”, debido a que se encuentra hospitalizada hace varios días.

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La locutora del programa “El Circo” de La Mega estación 106.9 FM escogió la gratitud para describir la situación y el percance de salud de su progenitora, con quien mantiene un fuerte vínculo de amor que ha documentado en las redes sociales a través del tiempo.

Cortés y “Mother” son inseparables como madre e hija. La presentadora ha sido la cuidadora de su madre en las últimas décadas, puesto que “Mother” vive con ella. Asimismo, la hermana de Cortés, Doris también ha sido cuidadora de su progenitora.

La también cantante de bachata compartió hoy, miércoles, una publicación en las redes sociales para agradecer a todas las personas que se han preocupado por la salud de “Mother” en medio de la hospitalización.

“Hay que Vivir en Gratitud, la Vida trae consigo una montaña rusa de emociones!! Mi hermana @doriscortesgonzalez y yo queremos de corazón darle las Graciassss a familiares y amig@s que se han mantenido en contacto con nosotras y han podido acercarse al hospital a ver a Mother, no mencionaré nombres por si se me olvida alguno pues han sido días largos, tristes pero siempre llenos de Fe!!!”, expresó la animadora.

De igual forma le extendió las gracias a su compañero de labores en la radio, el sacerdote Orlando Lugo.

“Padre Orlando Lugo su VOCACIÓN Y LLAMADO ACOMPAÑADOS DE SU AMOR Y SU FE LO HACEN SER MUY ESPECIAL PARA MI Y PARA MUCHOS, GRACIAS POR VENIR HOY AL HOSPITAL Y HACER A MOTHER FELIZ...A todos GRACIASSSS, Salud y Vida Plena!!!”, añadió la artista.

Cortés no ha precisado el diagnóstico de su madre, de 92 años, ya que se trata de una información privada, no obstante desde que fue ingresada al hospital ha compartido algunos de los momentos en la institución hospitalaria.

El pasado domingo solicitó oraciones para la salud de “Mother” mediante un video en sus redes sociales.

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Sonya CortesHospitalesSalud
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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