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Ivy Queen presenta “No lo dejes caer” un nuevo tema sobre la seguridad femenina

El nuevo sencillo presenta una etapa más íntima de la artista

3 de octubre de 2026 - 2:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ivy Queen lanza el nuevo tema "No lo dejes caer", en el cual habla sobre la fuerza y el empoderamiento de las mujeres. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La cantante puertorriqueña Ivy Queen presenta “No lo dejes caer”, un nuevo sencillo en el que celebra la seguridad, el carácter y la capacidad de las mujeres para reconocer su valor sin depender de la validación de los demás.

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Producido por Chaz Mishan, Johan Errami, Ivy Queen y David Pinto, el tema presenta a una mujer que conoce su fuerza y decide mantenerse firme ante cualquier situación.

“Esta canción es pa’ la mujer que no deja caer su corona. La que hace lo que quiere, baila a su manera y no pide permiso para mandar en su vida. Es orgullo, rebeldía y liderazgo en movimiento. Porque una jefa de los caciques no sigue el paso… lo marca”, expresó Ivy Queen a través del comunicado de prensa.

El lanzamiento del tema está acompañado por un vídeo que muestra una faceta más íntima de la artista y deja entrever aspectos de su vida personal que han generado expectativa alrededor de lo que la artista estaría dispuesta a revelar.

Como parte del lanzamiento, Ivy Queen también invita a sus seguidores a llevar el mensaje de la canción a Instagram y TikTok mediante el concepto “Mi corona no se cae”. La dinámica propone que las participantes compartan una razón por la que continúan adelante mientras realizan el gesto de acomodarse una corona.

El sencillo llega después de la participación de Ivy Queen en su “Pride Tour”, una serie de presentaciones que la acercó nuevamente a su público, y de su colaboración con Wisin en “Hasta Bajo”, incluida en el álbum “La Universidad del Perreo”.

Con una trayectoria que la convirtió en una de las figuras pioneras del reguetón, la artista continúa desarrollando proyectos musicales que mantienen su presencia dentro de un género en el que abrió camino para otras mujeres.

“No lo dejes caer” es el inicio de una etapa que, según adelantó la cantante, continuará durante 2027 con nueva música y otros proyectos.

“A mi gente, gracias por estar en cada capítulo y en cada galope de mi vida. Yo no vivo de lo que hice ayer; yo sigo construyendo lo que viene. 2027 trae música, proyectos y nuevas páginas… y quiero seguir escribiéndolas con ustedes”, expresó Ivy Queen.

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MúsicaReguetónIvy QueenWisinMujerInstagramTikTok
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