Se espera que el evento cultural más emblemático del año despierte la misma pasión entre los fanáticos que un campeonato deportivo, genere las cifras astronómicas de la película más taquillera del verano y provoque el mismo análisis obsesivo que un nuevo álbum de Taylor Swift. Y todo comenzará el jueves, cuando millones de personas en todo el mundo enciendan sus consolas PlayStation y Xbox para jugar lo que probablemente sea el videojuego más esperado de todos los tiempos.

Grand Theft Auto VI, la primera historia nueva en 13 años de esta violenta y frenética franquicia, ya ha alcanzado los 15 millones de reservas, según la firma de análisis de datos Sensor Tower. Si esa cifra sube a 20 millones esta semana, como muchos anticipan, las ventas se acercarán a los 2000 millones de dólares. Para finales de año, según estimaciones de Wedbush Securities, alcanzar los 3000 millones de dólares y más de 30 millones de unidades vendidas está al alcance de la mano.

“El 19 de noviembre veremos el mayor lanzamiento de cualquier tipo de propiedad intelectual de entretenimiento en la historia de la humanidad”, afirmó Joost van Dreunen, profesor de negocios en la Universidad de Nueva York que escribe sobre la industria de los videojuegos. “Suena a exageración, pero está ahí arriba”.

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Para quienes no juegan demasiados videojuegos, Grand Theft Auto VI —que devuelve a los jugadores a Vice City, una versión despiadada y brutal de Miami— podría parecer un coloso surgido de la nada.

Pero para los innumerables seguidores de la franquicia —aquellos que compraron más de 30 millones de copias de Grand Theft Auto V en 2013 y otros 200 millones en los años posteriores; cuyas reservas se inclinan abrumadoramente hacia la versión mejorada de 99.99 dólares en lugar de la edición estándar de 79.99 dólares; y que están convirtiendo en un meme la idea de reportarse enfermos en el trabajo este jueves—, la larga espera, la promesa de gráficos de primer nivel y una atención microscópica al detalle, sumadas a la magnitud de este momento monocultural, han generado una expectativa sin precedentes.

A estas alturas, la franquicia de Rockstar Games está muy lejos de los gráficos cuadriculados de sus orígenes en la década de 1990. Grand Theft Auto VI es un universo descomunal de más de 200 gigabytes (tarda horas en descargarse) en el que los jugadores pasarán cientos de horas participando en persecuciones automovilísticas temerarias y tiroteos mortales, sí, pero también siguiendo a personajes secundarios hasta sus casas para descubrir fotos enmarcadas de sus perros sobre las repisas de sus chimeneas, sintonizando estaciones de radio creadas a medida dentro del juego y explorando innumerables misiones secundarias.

“Conducir y disparar son parte de ello, pero ya no se trata solo de eso”, explicó Mia Consalvo, profesora de estudios de comunicación en la Universidad Concordia de Montreal que investiga sobre videojuegos. “Tenés más historia, tenés una ciudad que responde a vos. Es este entorno abierto de tipo sandbox. Tenés misiones y personajes, pero también podés simplemente existir en este espacio”.

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La inmensa popularidad de la franquicia resulta aún más notable dada su reputación de ser vulgar, de mal gusto e incluso ofensiva. Grand Theft Auto, donde los jugadores ganan amigos e influyen en las personas desatando olas de violencia, no es apto para niños pequeños y probablemente tampoco para muchos adultos. Nunca se ha desprendido por completo de su asociación con lo que los críticos han calificado como contenido grosero —como la escandalosa escena de sexo oculta en Grand Theft Auto: San Andreas— y el enaltecimiento de la criminalidad, por muy satírica que sea su intención.

Esta fue una franquicia creada por desarrolladores escoceses e ingleses que se rebelaban contra la estética de magos y guerreros popular en algunos géneros de videojuegos, según señaló David Kushner, autor del libro de 2012 Jacked: The Outlaw Story of Grand Theft Auto.

Ellos optaron por lo que Kushner denominó “una visión británica de la cultura pop estadounidense y el cine negro”: un paisaje onírico, crudo y excepcionalmente violento de la vida urbana en Estados Unidos, donde los transeúntes baleados, las prostitutas agredidas y, por supuesto, los autos robados son moneda corriente.

“La forma en que pensamos sobre la cultura pop ha sido capturada por las élites”, afirmó Junot Díaz, el novelista ganador del Premio Pulitzer cuya obra suele dialogar con manifestaciones culturales consideradas de baja estofa, como los cómics y los videojuegos. “La gente de la Ivy League tiene más voz en las culturas de élite. Esos órganos elitistas opinan sobre la cultura popular. Creo que los videojuegos aún no han alcanzado esa validación de las élites”.

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Al mismo tiempo, la calidad del producto de Rockstar —los gráficos, la jugabilidad y la profundidad de imaginación casi inconcebible que se ha volcado en crear cada rincón de Vice City y las zonas circundantes del salvaje y tropical estado de Leonida— puede medirse de igual a igual con las obras más eminentes de la cultura y el arte contemporáneos.

Alicia Reese, analista de Wedbush Securities, comparó la combinación de calidad y atractivo comercial del estudio con las películas de Christopher Nolan, el director detrás de la ganadora del Óscar Oppenheimer y de La Odisea, estrenada este verano. (A modo de comparación, los 1800 millones de dólares de recaudación mundial de esta última podrían equivaler aproximadamente a los ingresos del primer día de Grand Theft Auto VI).

“No escatiman en nada”, dijo Reese sobre el estudio, cuyo juego anterior fue el aclamado western Red Dead Redemption 2, lanzado en 2018.

Y añadió: “Así es Rockstar en el mundo de los videojuegos. Crean una jugabilidad innovadora que no existe; están llevando al límite lo que se puede hacer”.

La franquicia Grand Theft Auto experimentó una importante revolución artística y comercial en los últimos años a medida que su versión multijugador en línea, en la que los jugadores pueden interactuar con otras personas que encuentran en el mapa, disparó su popularidad. Durante la pandemia de coronavirus en particular, los jugadores llegaron a valorar las experiencias casi reales que podían vivir a lo largo de Los Santos, la versión hiperbólica de Los Ángeles en Grand Theft Auto V.

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Grand Theft Auto Online es una fuente extraordinaria de ingresos para Rockstar y su empresa matriz, Take-Two Interactive. Los jugadores pueden gastar dinero real para obtener efectivo dentro del juego y comprar ropa, joyas, autos, helicópteros, barcos, drones y otros accesorios. Take-Two ganará más de 500 millones de dólares este año gracias a Grand Theft Auto Online, según Wedbush, una cifra anual que se espera que supere los 1000 millones de dólares una vez que se lance la versión en línea de Grand Theft Auto VI.

Existe el argumento de que la edición en línea representa la esencia más pura de la franquicia, al abrazar la inmensidad de posibilidades que ofrece. Durante la pandemia, dos actores desempleados en Londres llamados Sam Crane y Mark Oosterveen pasaron incontables horas en Los Santos y decidieron montar una producción de Hamlet dentro del juego.

La obra —cuya historia fue relatada en el documental de 2024 Grand Theft Hamlet, dirigido por Crane y su esposa, Pinny Grylls— ambientó escenas en el yate de un jugador, bautizado como H.M.S. Elsinore; en un dirigible, donde se materializó el fantasma del padre de Hamlet; y en la azotea de un casino, donde el avatar de cabello turquesa de Crane, sentado junto a una hoguera, recitó el soliloquio de “Ser o no ser”.

La experiencia, contó Crane en una entrevista, le dejó la sensación de que cualquier división entre alta y baja cultura en las artes era, en este caso, ilusoria.

“A pesar de toda su tontería y diversión, que obviamente también están presentes, hay un verdadero arte y belleza en el juego”, dijo Crane. “Y, por otro lado, encontré esa misma tontería y violencia en Shakespeare”.

Los videojuegos, agregó Crane, “siguen siendo vistos por quienes no los juegan como un medio poco serio, un medio adolescente, y sin embargo bien podría argumentarse que son la forma cultural definitoria de nuestra era”.