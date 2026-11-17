Una madre que regresa a las artes marciales para inspirar a su hija y una familia que descubre nuevas razones para seguir adelante dan vida a “Fight Back”, la película puertorriqueña que estrenará en cines alrededor de la Isla este jueves, 19 de noviembre. El largometraje protagonizado y producido por Ana Isabelle, reúne a un destacado elenco local e internacional en una historia sobre el amor, la perseverancia y la capacidad de levantarse ante la adversidad.

“Fight Back”, filmada en Puerto Rico y Miami, fue dirigida por Bruno Irizarry, con un guion a cargo de Juanma Fernández Paris, Julio Román, Bruno Irizarry, Ana Isabelle Ray Figueroa y Yetta Gottesman. La película es un inspirador drama deportivo que combina la intensidad de las artes marciales con un profundo mensaje sobre el valor de la familia y destaca la poderosa conexión entre una madre y su hija.

La película, que llegará a las salas de Nueva York el 8 de enero y a República Dominicana el 28 de enero, presenta la vida de Patricia, una exatleta de karate que dejó atrás sus aspiraciones deportivas y que, años después, encuentra un motivo profundamente personal para regresar a competir. Lo que comienza como una promesa entre madre e hija se convierte en un viaje que las llevará a enfrentar sus temores, recuperar la confianza y descubrir que las batallas más importantes también se libran fuera del área de competencia.

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Con emocionantes secuencias de artes marciales, un conmovedor drama familiar y momentos de humor, “Fight Back” presenta una historia sobre las segundas oportunidades y el valor de seguir luchando cuando todo está en juego.

“‘Fight Back’ nace del deseo de contar una historia que nos recuerde la fuerza que encontramos en el amor y en las personas que nos acompañan. Patricia regresa al karate para inspirar a su hija, pero en ese proceso también descubre una nueva oportunidad para ella misma. Me emociona compartir esta película con el público de Puerto Rico y celebrar el talento que tenemos para crear historias capaces de conectar más allá de nuestra isla”, expresó Ana Isabelle.

Junto a Ana Isabelle participan Jasond Calderón, Emma Sofía Henríquez, Orlando Jones, Daniel Lugo, Luis Ponce, Aris Mejías, Oscar Guerrero, Eric Yamil Cruz, Jearnest Corchado, Modesto Lacén, Paul Logan, Joealis Fillipetti, Bianca Morales,

Sensei Medina, Carla Alvarado, Gabriela Short e Ivonne Orsini, entre otros. El elenco también cuenta con la participación de la campeona olímpica de karate, la española Sandra Sánchez.

Con un enfoque en la superación personal y la perseverancia frente a las adversidades, esta historia universal está diseñada para conmover y motivar a audiencias de todas partes del mundo. La película, que contó con el apoyo del programa de cine del Gobierno de Puerto Rico, incorpora el ‘spanglish’ para reflejar la identidad cultural de sus protagonistas y conectar con una audiencia bilingüe e internacional.

1 / 14 | El mundo de las artes marciales a través de la visión de Ana Isabelle . Ana Isabelle se propuso este 2025 descubrir la producción cinematográfica al debutar como productora de su primer largometraje “Fight Back”, que además protagoniza y filma en la isla. - Xavier Araújo 1 / 14 El mundo de las artes marciales a través de la visión de Ana Isabelle Ana Isabelle se propuso este 2025 descubrir la producción cinematográfica al debutar como productora de su primer largometraje “Fight Back”, que además protagoniza y filma en la isla. Xavier Araújo Compartir

“Nos complace haber respaldado esta producción cinematográfica internacional que reúne talento de Puerto Rico, Estados Unidos y España, a través de los incentivos que provee para estos fines el Código de Incentivos de Puerto Rico. No solo porque brindó taller a los diferentes sectores laborales que se requieren para hacer buen cine, sino porque el efecto dominó que produjo haberla filmado en Cataño, San Juan, en El Yunque y en Caguas también benefició a los comerciantes de esas zonas. En el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio nuestra encomienda es continuar respaldando producciones que generen movimiento económico, reflejen la calidad de nuestro talento y expongan a Puerto Rico a nivel internacional”, afirmó por su parte la CPA y Lcda. Patricia Cañellas Hernández, directora de la Oficina de Incentivos y del Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica del DDEC.

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La música ocupa un lugar especial en “Fight Back”. Su banda sonora incluye “Fighting for Love”, el tema principal, interpretado por Ana Isabelle junto a Jasond Calderón y Emma Sofía Henríquez. Entre las colaboraciones también se encuentra “Se Pasa Rico”, interpretada por Ana Isabelle junto a Gilberto Santa Rosa, una canción que mezcla salsa y sonidos urbanos y acompaña una de las secuencias más coloridas de la película, con Puerto Rico y sus paisajes como protagonistas.