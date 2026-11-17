La presentadora de televisión y exreina de belleza puertorriqueña Nicole Marie Colón Rivera fue anunciada este martes como la nueva directora nacional de Miss Universe Puerto Rico, en sustitución de la comunicadora Yizette Cifredo, cuyo rol cambia a ejecutiva estratégica.

Colón asumirá el reto de dirigir la franquicia en momentos en que Puerto Rico es sede de la 75° de Miss Universe, que tendrá su noche final el próximo martes, 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Su nombramiento también representa una nueva etapa para la organización, que durante los últimos años ha mantenido una presencia constante en las clasificaciones del certamen internacional. Cifredo llegó a la dirección nacional en marzo de 2022 y, durante su gestión, las representantes puertorriqueñas extendieron una racha de clasificaciones que comenzó en 2018. Con el avance de Zashely Alicea al grupo de semifinalistas en 2025, Puerto Rico alcanzó ocho clasificaciones consecutivas, la racha vigente más larga del concurso en ese momento.

PUBLICIDAD

1 / 11 | Estas son las reinas de belleza de Yizette Cifredo . Yizette Cifredo y Zashely Alicea, que logró el Top 12 en el Miss Universe 2025. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 11 Estas son las reinas de belleza de Yizette Cifredo Yizette Cifredo y Zashely Alicea, que logró el Top 12 en el Miss Universe 2025. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Una trayectoria entre los escenarios y los certámenes de belleza

La nueva directora conoce de primera mano las exigencias de las competencias de belleza.

Colón cuenta con una trayectoria como modelo y presentadora de televisión, graduada de relaciones públicas de la Universidad de Sagrado Corazón.

Su primera participación en Miss Universe Puerto Rico ocurrió en 2015, cuando representó a Cayey y obtuvo el puesto de segunda finalista. En 2016 regresó a la competencia como Miss Caguas, logrando avanzar al grupo de semifinalistas.

Miss Bayamón 2016, Von Marie Santiago, junto a Miss Caguas 2016, Nicole Marie Colón. (Archivo)

En 2018 representó a Puerto Rico en Miss Grand International, celebrado en Myanmar, donde consiguió el puesto de tercera finalista.

Su experiencia en los certámenes también incluye la preparación de candidatas. En 2019 asumió la dirección de Nuestra Belleza Puerto Rico.

En televisión, se desempeñó como animadora en “Pégate al Mediodía”, de WAPA Televisión. También formó parte de Primetime, de ABC Puerto Rico.

Nicole Marie Colón Rivera, Miss Aibonito 2026. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

En 2026, regresó a Miss Universe Puerto Rico como candidata y representó a Aibonito. En la competencia celebrada en junio, obtuvo el puesto de tercera finalista.