El reconocido experto en concursos de belleza Osmel Sousa reveló cuáles son sus cinco candidatas favoritas para conquistar la corona de Miss Universe 2026, cuya edición se celebra en Puerto Rico.

Durante una entrevista en el espacio del comunicador venezolano Rodner Figueroa, el también conocido como el “Zar de la Belleza” mencionó a las representantes de Venezuela, Filipinas, Francia, Nueva Zelanda y Puerto Rico como las aspirantes que han llamado su atención en esta competencia.

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“Bueno, te digo: Venezuela, Filipinas, Francia, Nueva Zelanda y Puerto Rico”, expresó Sousa al compartir su selección.

Las cinco candidatas

Entre las elegidas figura Clara Vegas, representante de Venezuela, quien busca mantener la tradición de su país en los concursos internacionales de belleza. La candidata ha generado expectativas entre los seguidores del certamen por su preparación y proyección durante las actividades de concentración.

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Miss Venezuela 2026, Clara Vegas. (Ramon "Tonito" Zayas)

También aparece Bea Millan-Windorski, representante de Filipinas, una de las delegadas que ha despertado interés entre los aficionados a Miss Universe por su imagen y presencia escénica.

Miss Filipinas 2026, Bea Millan Windorski. (Jorge A Ramirez Portela)

Sousa incluyó a Garance Authié, de Francia, quien ha llamado la atención durante la competencia por su perfil y elegancia. La representante francesa también figura entre los nombres comentados por seguidores y especialistas del mundo de los certámenes.

Garance Authié, Miss Universe Francia 2026 (Ramon "Tonito" Zayas)

La cuarta candidata de su selección es Georgia Waddington, de Nueva Zelanda, quien buscará destacar en una edición que reúne a representantes de diferentes regiones del mundo.

Nueva Zelanda, Georgia Waddington. (Ramon "Tonito" Zayas)

Finalmente, el experto mencionó a Jennifer Barreto, Miss Puerto Rico, cuya participación cobra especial atención por competir como representante del país anfitrión.

Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Barreto. (Ramon "Tonito" Zayas)

Según Sousa, una de ellas será la nueva Miss Universe.

Aunque compartió sus cinco favoritas, Sousa aclaró que observar el desenvolvimiento de las participantes es fundamental para establecer cuáles tienen mayores posibilidades de avanzar en la competencia.

“Si estuviera ahí, viéndolas actuar, caminar, moverse, tú sabes que todo eso influye, ya te podría decir cuáles son las fuertes”, explicó.

Pese a reconocer que todavía necesita observarlas más de cerca, el experto se mostró convencido de su selección y lanzó una predicción sobre el resultado del concurso: “Una de esas yo estoy seguro que va quedar Miss Universe”, agregó.

Además, señaló que todavía no está preparado para reducir su lista a las tres candidatas más fuertes, pues considera necesario seguir pendiente de sus actividades y presentaciones.

“Como los últimos días yo estoy pendiente de todo lo que hacen, yo te podría decir cuáles son las tres, ahorita no podría decir porque tengo que verlas más”, finalizó.