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¡Confirmado! Robert Pattinson será el nuevo James Bond

El actor se destacó en sus inicios por sus actuaciones en “Harry Potter” y “Twilight”

16 de noviembre de 2026 - 11:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Robert Pattinson interpretará a James Bond. (Facebook)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El actor Robert Pattinson es el nuevo sucesor de Daniel Craig, convirtiéndose en el séptimo actor en interpretar al icónico James Bond.

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La noticia se dio hoy, lunes, a través de las cuentas oficiales de James Bond en redes sociales.

El actor obtuvo el codiciado papel en la próxima entrega de la exitosa franquicia de espionaje. Con la selección de Pattinson comienza una nueva etapa para los estudios Amazon MGM Studios.

Los productores Amy Pascal y David Heyman, junto al director Denis Villeneuve, seleccionaron a la estrella de Primetime para encabezar la franquicia de Amazon MGM Studios y ser el próximo Agente 007.

“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me hayan confiado el papel del agente 007 es el honor de toda una vida. Estoy profundamente agradecido con Denis, Amy, David, Tanya y todos en Amazon MGM Studios por confiar en mí. Decir que este papel es un sueño hecho realidad sería quedarse corto. No podría estar más emocionado por esta colaboración y por el trabajo que nos espera junto a este fantástico equipo”, expresó Pattinson en declaraciones escritas que reportan medios internacionales.

El actor de 40 años nació en el 1986. Su carrera comenzó en el modelaje y luego decidió probar suerte en el teatro en la compañía Barnes Theatre Company. Su primer trabajo destacado fue en “Harry Potter” y posteriormente en “Twilight”.

Tags
PelículasJames BondHarry PotterRobert Pattinson
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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