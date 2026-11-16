¡Confirmado! Robert Pattinson será el nuevo James Bond

El actor Robert Pattinson es el nuevo sucesor de Daniel Craig, convirtiéndose en el séptimo actor en interpretar al icónico James Bond.

La noticia se dio hoy, lunes, a través de las cuentas oficiales de James Bond en redes sociales.

El actor obtuvo el codiciado papel en la próxima entrega de la exitosa franquicia de espionaje. Con la selección de Pattinson comienza una nueva etapa para los estudios Amazon MGM Studios.

Robert Pattinson is James Bond https://t.co/3GulkhblDp — James Bond (@007) November 16, 2026

Los productores Amy Pascal y David Heyman, junto al director Denis Villeneuve, seleccionaron a la estrella de Primetime para encabezar la franquicia de Amazon MGM Studios y ser el próximo Agente 007.

“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me hayan confiado el papel del agente 007 es el honor de toda una vida. Estoy profundamente agradecido con Denis, Amy, David, Tanya y todos en Amazon MGM Studios por confiar en mí. Decir que este papel es un sueño hecho realidad sería quedarse corto. No podría estar más emocionado por esta colaboración y por el trabajo que nos espera junto a este fantástico equipo”, expresó Pattinson en declaraciones escritas que reportan medios internacionales.

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