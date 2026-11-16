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Manny Manuel arremete contra Héctor “De Playmaker”, pero Cristina Eustace lo defiende

Revuelo en las redes sociales ante las fuertes expresiones del “Rey de Corazones” hacia el comentarista deportivo

16 de noviembre de 2026 - 8:51 AM

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El merenguero utilizó ayer sus redes sociales para arremeter contra el analista deportivo a quien describió como “el mamahue... más grande de la historia”. (Archivo)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El cantante Manny Manuel publicó lo que siente y sin temblarle el pulso.

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Al menos así consta en una publicación que el merenguero le dedicó al comentarista deportivo y juez de Objetivo Fama, Héctor “De Playmaker” Torres, tras finalizar, en la noche del domingo, la gala semifinal de la competencia de canto que transmite Telemundo.

El merenguero utilizó ayer sus redes sociales para arremeter contra el analista deportivo a quien describió como “el mamahue... más grande de la historia”.

Coño, qué tipo tan mamahuevo! Yo he visto gente mamahuevo, he visto gente mamahuevazo y, pa’ ser honesto, yo también he sido un mamahuevo en mi vida. Pero ¿ser un mamahuevo tan infeliz como este tipo? No, mano. Pa’ eso hay que ser bien mamahuevo. Porque hay huevos, hay estilos… y hay quien los mama también. Y pa’ mí, el mamahuevo más grande de la historia es el Playmaker", expresó Manny Manuel en la publicación en Instagram, en la que compartió una foto del juez de Objetivo Fama 2026.

El llamado “Rey de corazones” no abundó sobre el contexto o las razones por las que hizo las expresiones contra De Playmaker. Lo que sí: ha recibido cientos de mensajes en reacción a la publicación.

El Nuevo Día ha intentado de comunicarse con el merenguero, pero, al momento de publicación de esta nota, no había sido posible.

En tanto, el comentarista deportivo tampoco ha reaccionado a la controversia.

Cristina Eustace: “Manny Manuel ya no es mi padrino musical”

En la misma publicación de Manny Manuel, la también jueza de Objetivo Fama, Cristina Eustace -que en la noche del domingo no pudo estar en la semifinal de programa debido a las cancelaciones de los vuelos en Estados Unidos- reaccionó a la publicación en defensa a De Playmaker y el merenguero le respondió.

Mire mi hermana y (te amo). Yo conozco la calaña... ESTE JIBARITO no tira balas al aire...quédese tranquila... Yo sé lo que estoy exponiendo. Cristina cállate y ten comprensión”, comentó Manny Manuel a la cantante mexicana.

La respuesta de Eustace no se hizo esperar y recurrió a sus historias, donde aseguró que, tras el encontronazo, Manny Manuel dejó de ser su padrino musical.

Instagram de Cristina Eustace
Instagram de Cristina Eustace (Suministrada)

“Por 18 años llevé con honor que Manny Manuel era mi padrino musical. Hoy me dijo cállate por defender a mi colega en un programa que es FAMILIAR. Eso no se lo permito ni a mi marido. Hay maneras de refutar y que me calle así no es una. Muy decepcionada! Amor me sobra y respeto del público también”, indicó Eustace en un mensaje directo a Manny Manuel.

En otra de sus historias Eustace detalló que lleva tres meses conociendo a De Playmaker en su rol de juez de Objetivo Fama por lo que lo considera “buena persona”. Aclaró que Manny Manuel no debió refutarla y silenciar su opinión.

Desde el día de hoy no vuelvo a decir que Manny Manuel es mi padrino musical. De hecho a él ya no le importa”, puntualizó Eustace en los videos cortos de sus historias.

Esta es la segunda controversia que involucra a Eustace este año, ya que la primera fue cuando protagonizó, junto a la cantante Ana Isabelle, una pelea durante la transmisión de una de las galas.

La gala final de Objetivo Fama será el próximo 22 de noviembre en el Distrito T-Mobile.

Tags
Manny ManuelCristina EustaceObjetivo Fama
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Damaris Hernández Mercado
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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