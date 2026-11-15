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Cristina Eustace no llegará a la gala de Objetivo Fama y anuncian a dos jueces invitados

Las cancelaciones de vuelos en Estados Unidos impiden que la cantante llegue a Puerto Rico

15 de noviembre de 2026 - 12:29 PM

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La cantante es una de las integrantes del jurado de Objetivo Fama. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La cantante mexicana Cristina Eustace no podrá llegar a Puerto Rico para participar en la gala 11 de Objetivo Fama, que se celebrará hoy, domingo, en el Distrito T-Mobile, en San Juan, debido a las cancelaciones de vuelos relacionadas con la suspensión del tráfico aéreo establecida por la Administración Federal de Aviación (FAA) en Estados Unidos.

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Desde el pasado viernes cientos de vuelos fueron cancelados y suspendidos en Estados Unidos, lo que ha provocado un caos para miles de pasajeros que no llegarán al destino en la fecha programada. Una de las afectadas es la jueza del reality show que transmite Telemundo los domingos. Más de 4,000 pasajeros enfrentan atrasos y cancelaciones de vuelos este domingo en Puerto Rico.

La artista confirmó que no podrá llegar a la gala y expresó la tristeza que le provoca no poder acompañar presencialmente a los participantes en la semifinal de la competencia.

“No saben lo triste que me pone escribir esto. Me hubiera encantado acompañarlos en persona, pero les mando todo mi cariño y los llevo en el corazón. Nos vemos en la gran final”, expresó Eustace en una publicación en sus redes sociales, donde de paso agradeció a la producción del programa.

Ante su ausencia, la producción de Objetivo Fama anunció que el cantante español Marcos Llunas y la modelo y empresaria Maripily Rivera serán los jueces invitados de la semifinal.

La participación de Llunas se dio a conocer en el primer puesto que el reality suele invitar a distintas figuras al programa. Mientras que la de la empresaria y modelo puertorriqueña se anunció hoy, domingo.

El encuentro de esta noche será determinante para los participantes, quienes buscarán asegurar su espacio en la gran final del programa.

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Cristina EustaceObjetivo Fama
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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