Cristina Eustace no llegará a la gala de Objetivo Fama y anuncian a dos jueces invitados

Desde el pasado viernes cientos de vuelos fueron cancelados y suspendidos en Estados Unidos, lo que ha provocado un caos para miles de pasajeros que no llegarán al destino en la fecha programada. Una de las afectadas es la jueza del reality show que transmite Telemundo los domingos. Más de 4,000 pasajeros enfrentan atrasos y cancelaciones de vuelos este domingo en Puerto Rico.

La artista confirmó que no podrá llegar a la gala y expresó la tristeza que le provoca no poder acompañar presencialmente a los participantes en la semifinal de la competencia.

“No saben lo triste que me pone escribir esto. Me hubiera encantado acompañarlos en persona, pero les mando todo mi cariño y los llevo en el corazón. Nos vemos en la gran final”, expresó Eustace en una publicación en sus redes sociales, donde de paso agradeció a la producción del programa.

PUBLICIDAD

Ante su ausencia, la producción de Objetivo Fama anunció que el cantante español Marcos Llunas y la modelo y empresaria Maripily Rivera serán los jueces invitados de la semifinal.

La participación de Llunas se dio a conocer en el primer puesto que el reality suele invitar a distintas figuras al programa. Mientras que la de la empresaria y modelo puertorriqueña se anunció hoy, domingo.