Gil López confirma que Ana Isabelle y Cristina Eustace regresarán este domingo a “Objetivo Fama” tras el altercado

La sonada discusión entre Ana Isabelle y Cristina Eustace durante la más reciente gala de “Objetivo Fama” todavía acapara titulares, y una de las voces que se expresó sobre el incidente fue la presentadora Gil López, quien ofreció detalles sobre el ambiente que se vivió tras el enfrentamiento y el impacto que tuvo en las involucradas.

Durante una conversación en televisión, López recordó que el altercado ocurrió en plena transmisión del programa por lo que el público fue testigo directo de la tensión entre ambas participantes. Según señaló, el momento se extendió durante varios minutos y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados por la audiencia y los medios de comunicación.

“Estaban llorando mal. Les afecta a ambas”, comentó López al referirse al estado emocional en que quedaron Ana Isabelle y Eustace tras el incidente.

El polémico pasado entre Ana Isabelle y Cristina Eustace: “No fuiste buena compañera” Mira lo que pasó en el pasado y cómo se reavivó la controversia con una fuerte discusión en "Objetivo Fama".

López explicó que, una vez concluyó el momento de tensión frente a las cámaras, la producción intervino para atender la situación. Aunque evitó revelar detalles de las conversaciones privadas que se dieron tras bastidores, indicó que las dos participantes recibieron orientación y apoyo por parte del equipo del programa.

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Asimismo, destacó que tanto Ana Isabelle como Eustace mantienen un fuerte compromiso con “Objetivo Fama” y que el conflicto no refleja el cariño que ambas sienten por el proyecto.

“Yo sé el compromiso y el cariño que le tienen al proyecto”, expresó López, al tiempo que reconoció que la presión del momento pudo haber contribuido a la reacción de las dos figuras.

La comunicadora también confirmó que ambas recurrieron posteriormente a las redes sociales para ofrecer disculpas por lo ocurrido, un gesto que, a su juicio, demuestra su deseo de asumir responsabilidad por sus acciones y pasar la página.

“Ambas se disculparon en las redes sociales”, afirmó.

Para López, la situación fue consecuencia de que las emociones se impusieran sobre la razón en medio de un ambiente de alta exigencia. “Yo creo que se dejaron llevar por el coraje”, sostuvo al analizar las circunstancias que desencadenaron el intercambio.

Pese a la controversia, López defendió la trayectoria del espacio televisivo y destacó el esfuerzo que implica realizar una producción local de gran alcance. En ese sentido, manifestó su deseo de que el incidente sirva como una lección y no eclipse el trabajo que semana tras semana realiza el equipo del programa.

La discusión entre ambas ha generado numerosas reacciones entre los seguidores de “Objetivo Fama”, quienes han debatido en redes sociales sobre lo sucedido y esperan escuchar la versión completa de ambas protagonistas durante la próxima emisión del “show”.