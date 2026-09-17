Sol Abraham ganó “Gran Hermano: Generación Dorada” en una final voto a voto

Solange “Sol” Abraham se convirtió en la ganadora de “Gran Hermano Generación Dorada”, tras imponerse este miércoles por la noche en una ajustada final frente a Yisela “Yipio” Pintos.

Su paso por el programa estuvo lejos de ser lineal. Durante la competencia fue seleccionada para realizar un intercambio con “La Casa de los Famosos” de Telemundo y, tras regresar, fue expulsada del juego. Sin embargo, posteriormente recibió un “Golden Ticket” que le permitió volver a ingresar.

Desde entonces adoptó un perfil mucho más confrontativo y atravesó numerosas nominaciones. Según detalló Telefe, la participante se convirtió en la que más enfrentamientos mano a mano superó en placa durante esta temporada.

A lo largo del ciclo también formó distintas alianzas dentro de la casa. Una de las relaciones más estrechas fue con Cinzia Francischiello, con quien mantuvo una alianza durante buena parte de la competencia e incluso protagonizó un casamiento simbólico dentro del “reality show”.

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Con su consagración, Abraham se sumó a la lista de campeones del formato argentino, que comenzó en 2001 y tuvo entre sus últimos ganadores a Marcos Ginocchio, Bautista Mascia y Santiago Algorta.