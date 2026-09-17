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Sol Abraham ganó “Gran Hermano: Generación Dorada” en una final voto a voto

La exparticipante de la edición 2011 se impuso con el 51.8% de los votos ante Yisela “Yipio” Pintos

17 de septiembre de 2026 - 5:37 PM

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Sol Abraham protagonizó un intercambio en "La casa de los famosos". (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Solange “Sol” Abraham se convirtió en la ganadora de “Gran Hermano Generación Dorada”, tras imponerse este miércoles por la noche en una ajustada final frente a Yisela “Yipio” Pintos.

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Su paso por el programa estuvo lejos de ser lineal. Durante la competencia fue seleccionada para realizar un intercambio con “La Casa de los Famosos” de Telemundo y, tras regresar, fue expulsada del juego. Sin embargo, posteriormente recibió un “Golden Ticket” que le permitió volver a ingresar.

Desde entonces adoptó un perfil mucho más confrontativo y atravesó numerosas nominaciones. Según detalló Telefe, la participante se convirtió en la que más enfrentamientos mano a mano superó en placa durante esta temporada.

A lo largo del ciclo también formó distintas alianzas dentro de la casa. Una de las relaciones más estrechas fue con Cinzia Francischiello, con quien mantuvo una alianza durante buena parte de la competencia e incluso protagonizó un casamiento simbólico dentro del “reality show”.

Con su consagración, Abraham se sumó a la lista de campeones del formato argentino, que comenzó en 2001 y tuvo entre sus últimos ganadores a Marcos Ginocchio, Bautista Mascia y Santiago Algorta.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño

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La casa de los famosostelevisiónReality Shows
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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