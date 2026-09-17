Ana Isabelle y Dionicio Matos juntos en una nueva competencia de talentos

La cantante y actriz Ana Isabelle y el ganador de “Objetivo Fama” 2025, Dionicio Matos se colocarán por primera vez juntos el traje de presentadores para la conducción de la competencia Noche de Talentos en el Bellas Artes de Caguas.

El evento que reunirá a cerca de 800 jóvenes puertorriqueños de más de 20 pueblos de la isla, se celebrará el próximo 26 de septiembre en su undécima edición en suelo cagueño. La competencia de talento que mide las categorías de baile, imitación, actuación y canto, entre otras busca a los futuros artistas de la isla. La plataforma inició en el 2011 en la zona oeste y años más tarde llegó al área metropolitana.

“Estoy encantada de hacerlo junto a Dionicio, que para mí ya es un amigo y un colega. He tenido la dicha de compartir con él y es un placer coincidir nuevamente. Para mí es importante apoyar este tipo de proyectos porque, cuando crecía, tuve una experiencia similar. Siempre iba con junto a mi madre, a dar noches de talento en diferentes residenciales y comunidades. Crecí con eso”, sostuvo la cantante que estudió en el Colegio Notre Dame en Caguas, donde también participaba en los diferentes talent shows.

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La jueza de las ediciones de “Objetivo Fama” 2025 y 2026 de Telemundo añadió que este tipo de competencia “es una manera de que los jóvenes y los niños puedan encontrar su pasión, invertir su tiempo en proyectos positivos y canalizar sus energías de una manera saludable”.

Por su parte, Dionicio, se mostró sumamente agradecido con la oportunidad, una etapa nueva en su vida, ya que hasta el momento es conocido por su ejecución vocal.

“Estoy contento de que existan espacios para el talento y quiero dar las gracias a la producción por darle un espacio a un montón de jóvenes, pero no solamente a ellos, sino también a mí, que llegué a esta vida buscando un espacio y, gracias a Dios, se me ha dado. Gracias a Telemundo también por abrir un espacio para todos nosotros”, dijo el joven cantante venezolano en conferencia de prensa desde uno de los estudios de Telemundo.

El evento que contará con los cantantes Dionicio Matos y Ana Isabelle como animadores llevará a más de 800 jóvenes a mostrar su talento ante el público boricua. (Suministrada)

En esta nueva edición, Telemundo Puerto Rico se integra para expandir el alcance del evento que se transmitirá también a tráves de su página web.

“En Telemundo estamos siempre comprometidos con el arte, la música y la cultura y sobretodo con cada puertorriqueño. Estos jóvenes hay que abrirle el espacio porque como medio de comunicación tenemos esa responsabilidad con nuestra comunidad. Es muy lindo ver como un sueño se convierte en una posibilidad, en una meta y en un sueño cumplido”, mencionó Migdalia Figueroa, presidenta de Telemundo Puerto Rico.

Para Edrick Cruz García, productor ejecutivo del evento la alianza trasciende la transmisión y representa un paso importante para el crecimiento del proyecto. El productor reveló que el formato del evento se dividirá en diferentes categorías de canto, modalidades de baile e imitación. La producción reunirá diversas disciplinas y categorías artísticas, en una competencia que pondrá de manifiesto la creatividad, la preparación, la disciplina y la pasión de sus participantes. La edición entregará más de $15,000 en premios entre sus diferentes categorías, para reconocer el esfuerzo y la disciplina de los jóvenes.

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Cruz García precisó que el ganador de la categoría de canto obtendrá el premio de $1,000. La categoría de canto contará además con un incentivo especial al tener la oportunidad de grabar, de la mano de Jirian Studios un sencillo musical.

Reconocimiento a Melina León

Esta undécima edición será dedicada a Melina León, quien no pudo asistir a la conferencia de prensa y se excusó ante una situación de salud. La cantante será homenajeada con el Premio Ícono Musical por su trayectoria artística y su aportación a diversas causas sociales.

A la edición 2026 se suma un panel de profesionales de distintas áreas de la industria artística.

En la categoría de canto, el jurado estará integrado por Yanira Torres; Emmanuel Otero, egresado de “Objetivo Fama”; y la actriz Zuleika Cabrera y Junno Faría, figura de amplia trayectoria y reconocido nombre dentro de la escena musical.

Por su parte, las categorías de baile e imitación serán evaluados por el coreógrafo Lee Meléndez; la bailliarina profesional y cantante Melanie Rivera y la reconocida artista Iris Chacón, una de las figuras más emblemáticas de la televisión puertorriqueña y un referente del baile y las artes escénicas.

Will Omar Pérez será el anfitrión de las redes sociales y el backstage, llevando a la audiencia los momentos que ocurran detrás del escenario.

Como invitado musical de esta edición se presentará Juanse Laverde, cantante colombiano reconocido por su participación y triunfo en La Voz Kids Colombia en su edición de 2018.

Como parte de la noche, la Administración de Vivienda Pública (AVP) reconocerá además a jóvenes participantes de diferentes proyectos de vivienda pública de Puerto Rico por su esfuerzo, dedicación y compromiso con las bellas artes.

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