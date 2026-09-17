Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
17 de septiembre de 2026
92°Lluvias y tronadas dispersas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ana Isabelle y Dionicio Matos juntos en una nueva competencia de talentos

La jueza de “Objetivo Fama” y el ganador de la temporada del año pasado del reality aceptaron un nuevo reto en el escenario

17 de septiembre de 2026 - 3:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dionicio y Ana Isabelle son los presentadores de Noche de Talentos. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La cantante y actriz Ana Isabelle y el ganador de “Objetivo Fama” 2025, Dionicio Matos se colocarán por primera vez juntos el traje de presentadores para la conducción de la competencia Noche de Talentos en el Bellas Artes de Caguas.

RELACIONADAS

El evento que reunirá a cerca de 800 jóvenes puertorriqueños de más de 20 pueblos de la isla, se celebrará el próximo 26 de septiembre en su undécima edición en suelo cagueño. La competencia de talento que mide las categorías de baile, imitación, actuación y canto, entre otras busca a los futuros artistas de la isla. La plataforma inició en el 2011 en la zona oeste y años más tarde llegó al área metropolitana.

“Estoy encantada de hacerlo junto a Dionicio, que para mí ya es un amigo y un colega. He tenido la dicha de compartir con él y es un placer coincidir nuevamente. Para mí es importante apoyar este tipo de proyectos porque, cuando crecía, tuve una experiencia similar. Siempre iba con junto a mi madre, a dar noches de talento en diferentes residenciales y comunidades. Crecí con eso”, sostuvo la cantante que estudió en el Colegio Notre Dame en Caguas, donde también participaba en los diferentes talent shows.

La jueza de las ediciones de “Objetivo Fama” 2025 y 2026 de Telemundo añadió que este tipo de competencia “es una manera de que los jóvenes y los niños puedan encontrar su pasión, invertir su tiempo en proyectos positivos y canalizar sus energías de una manera saludable”.

Por su parte, Dionicio, se mostró sumamente agradecido con la oportunidad, una etapa nueva en su vida, ya que hasta el momento es conocido por su ejecución vocal.

“Estoy contento de que existan espacios para el talento y quiero dar las gracias a la producción por darle un espacio a un montón de jóvenes, pero no solamente a ellos, sino también a mí, que llegué a esta vida buscando un espacio y, gracias a Dios, se me ha dado. Gracias a Telemundo también por abrir un espacio para todos nosotros”, dijo el joven cantante venezolano en conferencia de prensa desde uno de los estudios de Telemundo.

El evento que contará con los cantantes Dionicio Matos y Ana Isabelle como animadores llevará a más de 800 jóvenes a mostrar su talento ante el público boricua.
El evento que contará con los cantantes Dionicio Matos y Ana Isabelle como animadores llevará a más de 800 jóvenes a mostrar su talento ante el público boricua. (Suministrada)

En esta nueva edición, Telemundo Puerto Rico se integra para expandir el alcance del evento que se transmitirá también a tráves de su página web.

“En Telemundo estamos siempre comprometidos con el arte, la música y la cultura y sobretodo con cada puertorriqueño. Estos jóvenes hay que abrirle el espacio porque como medio de comunicación tenemos esa responsabilidad con nuestra comunidad. Es muy lindo ver como un sueño se convierte en una posibilidad, en una meta y en un sueño cumplido”, mencionó Migdalia Figueroa, presidenta de Telemundo Puerto Rico.

Para Edrick Cruz García, productor ejecutivo del evento la alianza trasciende la transmisión y representa un paso importante para el crecimiento del proyecto. El productor reveló que el formato del evento se dividirá en diferentes categorías de canto, modalidades de baile e imitación. La producción reunirá diversas disciplinas y categorías artísticas, en una competencia que pondrá de manifiesto la creatividad, la preparación, la disciplina y la pasión de sus participantes. La edición entregará más de $15,000 en premios entre sus diferentes categorías, para reconocer el esfuerzo y la disciplina de los jóvenes.

Cruz García precisó que el ganador de la categoría de canto obtendrá el premio de $1,000. La categoría de canto contará además con un incentivo especial al tener la oportunidad de grabar, de la mano de Jirian Studios un sencillo musical.

Reconocimiento a Melina León

Esta undécima edición será dedicada a Melina León, quien no pudo asistir a la conferencia de prensa y se excusó ante una situación de salud. La cantante será homenajeada con el Premio Ícono Musical por su trayectoria artística y su aportación a diversas causas sociales.

A la edición 2026 se suma un panel de profesionales de distintas áreas de la industria artística.

En la categoría de canto, el jurado estará integrado por Yanira Torres; Emmanuel Otero, egresado de “Objetivo Fama”; y la actriz Zuleika Cabrera y Junno Faría, figura de amplia trayectoria y reconocido nombre dentro de la escena musical.

Por su parte, las categorías de baile e imitación serán evaluados por el coreógrafo Lee Meléndez; la bailliarina profesional y cantante Melanie Rivera y la reconocida artista Iris Chacón, una de las figuras más emblemáticas de la televisión puertorriqueña y un referente del baile y las artes escénicas.

Will Omar Pérez será el anfitrión de las redes sociales y el backstage, llevando a la audiencia los momentos que ocurran detrás del escenario.

Como invitado musical de esta edición se presentará Juanse Laverde, cantante colombiano reconocido por su participación y triunfo en La Voz Kids Colombia en su edición de 2018.

Como parte de la noche, la Administración de Vivienda Pública (AVP) reconocerá además a jóvenes participantes de diferentes proyectos de vivienda pública de Puerto Rico por su esfuerzo, dedicación y compromiso con las bellas artes.

Los boletos para la Noche de Talentos Puerto Rico 2026 están disponibles a través de Buyatix: www.buyatix.com.

Tags
Ana Isabelle
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 17 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: