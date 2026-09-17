El músico y compositor panameño Rubén Blades recibirá el Premio Billboard Ícono durante los Premios Billboard de la Música Latina 2026, que se celebrarán el jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center, en Miami.

El reconocimiento se suma a una trayectoria de más de cinco décadas, en la que Blades ha desarrollado una carrera vinculada principalmente a la salsa, aunque también ha explorado otros géneros musicales.

Blades fue una figura central de la escena salsera de Nueva York durante la década de 1970 y contribuyó a ampliar los recursos musicales y temáticos de la salsa con influencias del rock, el jazz y otros ritmos latinoamericanos. Sus composiciones también se han distinguido por abordar temas sociales y políticos a través de personajes e historias inspirados en la vida cotidiana.

A lo largo de su carrera, ha grabado más de 25 álbumes, compuesto cientos de canciones y trabajado con artistas de distintos géneros, entre ellos la salsa, el rock, el jazz, el pop, el hip-hop y el reguetón.

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El artista atribuyó el reconocimiento al trabajo colectivo que ha acompañado su trayectoria.

“Agradezco a todos los que han contribuido durante más de cincuenta años para que mi trabajo se vea reconocido hoy. Nadie triunfa sin ayuda. Es necesario reconocer el aporte de todos los músicos, arreglistas, compositores e ingenieros con los que he trabajado y al grupo que desde hace 16 años me acompaña en la brega, Roberto Delgado y Orquesta de Panamá”, dijo Blades.

En los últimos años, el músico ha continuado grabando y presentándose en distintos países. Recientemente lanzó el álbum País Portátil junto a Roberto Delgado y Orquesta de Panamá.

El disco contiene ocho canciones interconectadas que abordan asuntos como la migración, la corrupción, el encarcelamiento, la responsabilidad social y la esperanza. El trabajo continúa una línea temática presente en buena parte de la obra de Blades, marcada por la observación de distintas realidades sociales de América Latina.

Los Premios Billboard de la Música Latina son la gran final de la Semana de la Música Latina de Billboard (Billboard Latin Music Week), que tendrá lugar en Miami del 19 al 22 de octubre de 2026.