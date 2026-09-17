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Franco “El Gorila” es víctima de xenofobia en Chile: “Devuélvete a tu país”

El cantante puertorriqueño documentó el suceso discriminatorio en sus redes sociales

17 de septiembre de 2026 - 9:00 AM

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El exponente urbano Franco El Gorila. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El exponente puertorriqueño Franco “El Gorila” denunció haber sido víctima de xenofobia en Chile por parte de una mujer chilena que lo increpó por su nacionalidad en el interior de un supermercado.

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La situación discriminatoria fue grabada por el propio artista urbano desde su celular donde se escucha a la mujer chilena lanzarle una frase directamente relacionada a su país de origen y nacionalidad.

“Devuélvete a tu país”, le manifestó la mujer dejando ver su rechazo al puertorriqueño.

Franco compartió el suceso en sus redes sociales para visibilizar lo ocurrido y exponer el menosprecio de las personas que discriminan por la nacionalidad.

Franco “El Gorila” cuestionó la actitud de la mujer y denunció el trato recibido mientras grababa a la fémina por varias góndolas del supermercado.

“¿Usted es chilena, orgullosamente chilena?“, le preguntó Franco. La respuesta de la señora fue un ”obvio". Acto seguido el reguetonero le argumentó “qué tengo que hacer, devolverme a mi país” y ella respondió afirmativamente.

“Por gente como usted, este mundo está como está. Basura”, sentenció Franco al comportamiento discriminatorio.

Les comparto esto por aquí tambn por si alguien conoce a mi nueva amiga Doña Vianda se lo haga llegar y dígale q yo no soy esclavo ni nada d eso pero si necesita una persona q le alegre la vida o le haga los favores aqui está el monito dispuesto a ayudarla , q le deseo lo mejor por q personas así hoy en día necesitan ayuda urgente , ojalá algún familiar d esta bella señora vea esto y le diga q el negrito está disponible para colaborar , al igual q muchos más inmigrantes en muchos más países , MI GENTE 2026 y auuuunnn siguen pensando así 🤣🤣 y la gente buena se muere d la nada como es esto posible 😢🤷🏾‍♂️🥺 . Pero nada si pueden hacerle llegar mi mensaje se los agradesco d parte DEL NEGRITO 🤣🤣🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🥺🥺. En mi país d negritos existe un dicho q dice Y TU ABUELA DONDE ESTÁ ? 🤷🏾‍♂️ la hace falta un abracito parece

“Les comparto esto por aquí también por si alguien conoce a mi nueva amiga Doña Vianda se lo haga llegar y dígale que yo no soy esclavo ni nada de eso, pero si necesita una persona que le alegre la vida o le haga los favores aquí está el monito dispuesto a ayudarla. Que le deseo lo mejor por que personas así hoy en día necesitan ayuda urgente. Ojalá algún familiar de esta bella señora vea esto y le diga que el negrito está disponible para colaborar, al igual que muchos más inmigrantes en muchos más países. MI GENTE 2026 y auuuunnn siguen pensando así”, expresó el reguetonero junto a la publicación del video.

El incidente llama la atención en el país latino, considerando la estrecha relación que el reguetonero mantiene con Chile desde hace años. De hecho, Franco llegó a residir un tiempo en Chile y siempre al igual que otros reguetonero boricuas ha recibido el apoyo de muchos fanánticos chilenos.

“Perdón Franquito ella no me representa 😢 Te amo mucho ❤️ Chile te ama", escribió una seguidora chilena en los mensajes de la publicación.

Además, durante las últimas semanas, Franco volvió a presentarse ante el público chileno como invitado de Arcángel en sus conciertos en Santiago, instancia en la que destacó públicamente el cariño que ha recibido de sus seguidores en el país.

El video del suceso xenofóbico cuenta con miles de mensajes solidarios para el puertorriqueño.

La xenofobia es definida por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) como el “conjunto de actitudes, prejuicios y comportamientos que rechazan, excluyen y, a menudo, vilipendian a personas, percibidas como extranjeras o ajenas a la comunidad, a la sociedad o a la identidad nacional”.

Tags
XenofobiaPuerto RicoDiscrimen racial
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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