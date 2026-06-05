Desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump, han querido vendernos una política migratoria agresiva, presuntamente enfocada en personas con alto historial delictivo, bajo la premisa de que solo quienes hagan las cosas de forma “legal” merecen vivir el “sueño americano”. Sin embargo, con el tiempo hemos sido testigos de cómo dichas políticas han impactado procesos migratorios que van mucho más allá, atacando directamente los trámites ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y creando obstáculos significativos para quienes intentan obtener un estatus legal por los procesos legales que tanto defienden algunos.

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