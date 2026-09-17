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Prince Royce cuestiona a los Latin Grammy por la ausencia de álbumes de bachata en sus nominaciones

El artista aseguró que las nominaciones deberían reflejar la excelencia musical

17 de septiembre de 2026 - 10:13 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Prince Royce (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El anuncio de las nominaciones a los Latin Grammy 2026 este miércoles generó una reacción de Prince Royce, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar la representación de la bachata en la categoría de Mejor Álbum de Merengue/Bachata.

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El bachatero consideró que cuando una institución incluye el nombre de un género y una cultura en una categoría, también asume la responsabilidad de conocerlos, respetarlos y representarlos.

“Este año, al ver los proyectos nominados a Mejor Álbum de Merengue/Bachata, noté que no hay ni un solo álbum de bachata y que aproximadamente solo el 15 % de la música en esos álbumes es bachata”, escribió Royce en una publicación dirigida a la Academia Latina de la Grabación.

El intérprete de “Ay! San Miguel”, junto a Romeo Santos en el álbum que comparten “Better Late Than Never”, insistió en que su planteamiento no busca restarle importancia al merengue, género que, según expresó, también merece ser celebrado y protegido.

Su cuestionamiento apunta específicamente a la presencia de la bachata dentro de una categoría que lleva su nombre. “Si ‘Bachata’ está en el nombre de la categoría, ¿dónde está la representación de la bachata?”, planteó el artista.

Royce también hizo una distinción entre la nacionalidad de los artistas nominados y la representación del género, señalando que “ser dominicano es una nacionalidad. La bachata es un género, una cultura y una historia con identidad propia”.

“Cuando ni un solo álbum de bachata está incluido en la única categoría de ‘Bachata’, esto deja de tratarse de si yo recibo, o no, una nominación. Se trata de representación”, manifestó.

Sobre los criterios de selección

Prince Royce también cuestionó los criterios que, según ha explicado la Academia de la Grabación, deben prevalecer en los premios. Reconoció que las nominaciones no deberían depender de cifras de streaming, posiciones en listas o popularidad, sino de la excelencia musical.

No obstante, planteó otra inquietud al señalar que los premios tampoco deberían convertirse, desde su perspectiva, “en un concurso de popularidad dentro de la propia industria”, en el que tengan mayor peso las relaciones, las campañas o quién tiene más contactos.

La ministro de deportes de Colombia, Astrid Rodríguez (segunda de derecha a izquierda), y el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, sostienen la bandera de Panam Sports. La clausura se celebró en el Estadio Bicentenario en Santiago, contrario a la apertura, que fue en el Estadio Nacional. El chileno Vasconcellos fue uno de los artistas en tarima.
1 / 7 | Fotos: Así fue la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos de Santiago. La ministro de deportes de Colombia, Astrid Rodríguez (segunda de derecha a izquierda), y el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, sostienen la bandera de Panam Sports. - Esteban Felix
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Latin GrammyPrince Roycebachata
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