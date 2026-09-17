Prince Royce cuestiona a los Latin Grammy por la ausencia de álbumes de bachata en sus nominaciones

El anuncio de las nominaciones a los Latin Grammy 2026 este miércoles generó una reacción de Prince Royce, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar la representación de la bachata en la categoría de Mejor Álbum de Merengue/Bachata.

El bachatero consideró que cuando una institución incluye el nombre de un género y una cultura en una categoría, también asume la responsabilidad de conocerlos, respetarlos y representarlos.

“Este año, al ver los proyectos nominados a Mejor Álbum de Merengue/Bachata, noté que no hay ni un solo álbum de bachata y que aproximadamente solo el 15 % de la música en esos álbumes es bachata”, escribió Royce en una publicación dirigida a la Academia Latina de la Grabación.

El intérprete de “Ay! San Miguel”, junto a Romeo Santos en el álbum que comparten “Better Late Than Never”, insistió en que su planteamiento no busca restarle importancia al merengue, género que, según expresó, también merece ser celebrado y protegido.

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Su cuestionamiento apunta específicamente a la presencia de la bachata dentro de una categoría que lleva su nombre. “Si ‘Bachata’ está en el nombre de la categoría, ¿dónde está la representación de la bachata?”, planteó el artista.

Royce también hizo una distinción entre la nacionalidad de los artistas nominados y la representación del género, señalando que “ser dominicano es una nacionalidad. La bachata es un género, una cultura y una historia con identidad propia”.

“Cuando ni un solo álbum de bachata está incluido en la única categoría de ‘Bachata’, esto deja de tratarse de si yo recibo, o no, una nominación. Se trata de representación”, manifestó.

Sobre los criterios de selección

Prince Royce también cuestionó los criterios que, según ha explicado la Academia de la Grabación, deben prevalecer en los premios. Reconoció que las nominaciones no deberían depender de cifras de streaming, posiciones en listas o popularidad, sino de la excelencia musical.

No obstante, planteó otra inquietud al señalar que los premios tampoco deberían convertirse, desde su perspectiva, “en un concurso de popularidad dentro de la propia industria”, en el que tengan mayor peso las relaciones, las campañas o quién tiene más contactos.