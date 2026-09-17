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Mujer con parecido a Jennifer López es arrestada y su foto policial se vuelve viral

Cyrena Anne Quast fue detenida en Minnesota

17 de septiembre de 2026 - 1:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cyrena Anne Quast, quien fue detenida el pasado 30 de agosto en Monticello, Minnesota. (Suministrada)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Jennifer López no fue arrestada por robar en una tienda de Minnesota, pero una mujer cuyo parecido con la cantante y actriz ha sorprendido en redes sociales sí terminó en la cárcel, luego de ser señalada por un presunto robo.

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Se trata de Cyrena Anne Quast, quien fue detenida el pasado 30 de agosto en Monticello, Minnesota. Su fotografía policial comenzó a circular en internet debido al parecido que algunos usuarios encontraron entre ella y Jennifer Lopez, especialmente por sus facciones y apariencia.

De acuerdo con la denuncia penal citada por TMZ, Quast habría sustraído de una tienda dos paquetes dobles de baterías para herramientas eléctricas, con un valor aproximado de 580 dólares.

La denuncia señala que un empleado del establecimiento llamó a la policía después de identificar a Quast y afirmar que presuntamente había cometido un robo similar días antes.

Tras su arresto, la mujer fue ingresada en la cárcel del condado de Wright, donde posó para la fotografía policial que posteriormente se volvió viral por las comparaciones con la intérprete de “On the Floor”.

Aunque el parecido ha generado comentarios y bromas en redes sociales, Quast no tiene relación conocida con Jennifer Lopez.

El impacto de la comparación se entiende por la enorme fama de Jennifer Lopez, quien durante más de tres décadas ha construido una carrera tanto en la música como en el cine y la televisión.

La artista, nacida en Nueva York en 1969, comenzó a destacar como actriz antes de consolidarse también como una de las figuras más reconocidas de la música pop. Entre sus películas se encuentran “Selena”, “The Wedding Planner”, “Maid in Manhattan”, “Hustlers” y “Marry Me”.

En la música, Lopez ha colocado éxitos como “If You Had My Love”, “Love Don’t Cost a Thing”, “Jenny from the Block” y “On the Floor”, convirtiéndose en una de las artistas latinas con mayor presencia en la industria del entretenimiento estadounidense.

Su imagen también ha sido parte importante de su carrera, a lo largo de los años, Jennifer Lopez ha sido considerada un referente de belleza y estilo, además de protagonizar portadas de revistas y campañas de moda. Su presencia en alfombras rojas y espectáculos musicales la ha convertido en una de las celebridades más reconocibles a nivel internacional.

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Jennifer LópezRobos
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