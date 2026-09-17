¿Quién es Melanie Pavola? La modelo estaría en el centro de la separación de J Balvin y Valentina Ferrer

El nombre de Melanie Pavola se ha vuelto viral en redes sociales, luego de que Valentina Ferrer confirmara su separación de J Balvin, tras casi 10 años de relación, durante los cuales formaron una familia y tuvieron un hijo.

La influencer y modelo mexicana, de 35 años, es originaria de Monterrey. En su cuenta de Instagram ya tiene más de 2,5 millones de seguidores, donde comparte contenido sobre moda, estilo de vida, viajes y fotografías.

Su nombre está en el ojo del huracán porque, a finales de agosto de 2026, aseguró en sus redes sociales que había tenido una relación con el cantante colombiano J Balvin, mientras su novia, Valentina Ferrer, estaba embarazada de su hijo, Río.

“Para aquellas que andan ahí de ardidas por J Balvin. Él me invitó a Nueva York una vez. Hacemos lo de nosotros, hacemos el amor y, cuando terminamos, me dice: ‘Tengo a Valentina embarazada y también aquí en Nueva York’. En ese momento, agarré mis cosas y me fui”, dijo en un video.

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De acuerdo con la modelo de OnlyFans, el encuentro romántico habría ocurrido entre 2020 y 2021. Cuando se enteró de que Ferrer estaba embarazada, le envió un mensaje por Instagram para contarle lo sucedido y pedirle perdón.

“Le mandé un mensaje a Valentina diciéndole: ‘Oye, ¿sabes qué? Acabo de tener relaciones con tu pareja. Yo no sabía que estabas embarazada y, mucho menos, me lo contó hasta el último. Una disculpa’ (...) Aguantando cuernos, cualquier relación dura; se llama interés”, indicó.

La situación se agravó aún más cuando Pavola publicó en su cuenta de Instagram varias fotografías acompañadas del cantante colombiano. Si bien no eran recientes, esto causó un revuelo entre los fanáticos de la argentina y del intérprete de la canción ‘Mi gente’.

“Ya no le importa nada, es una nena mala y no le quiere bajar, y si hay humo en el ambiente se pone demente y no quiere parar”, escribió la mexicana en sus redes sociales.

En ese entonces, ni Ferrer ni Balvin se pronunciaron al respecto. Sin embargo, los rumores sobre una supuesta separación comenzaron a aumentar luego de que la pareja dejara de compartir fotografías juntos.

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La modelo argentina confirmó el 16 de septiembre, a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, que su relación con el colombiano había terminado.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, escribió Ferrer.

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Y concluyó: “Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”.

Hay que recordar que los famosos mantenían una relación amorosa desde 2017 y que, en 2021, se convirtieron en padres por primera vez de un niño llamado Río.

Melanie Pavola comparte contenido de diversos tipos en sus redes sociales. Foto:Instagram @melaniepavola

¿Quién es Melanie Pavola?

Pavola ha consolidado su carrera gracias al contenido que comparte en sus redes sociales y al que publica en su cuenta de OnlyFans.

Ganó mayor visibilidad luego de participar en el pódcast ‘Hermanos de Leche’, conducido por Adrián Marcelo y La Mole, donde obtuvo mayor reconocimiento entre el público mexicano.