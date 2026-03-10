Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Belinda, J Balvin y Galilea Montijo en extravagante quinceañero

La fiesta de 15 años es viral por las publicaciones de los invitados

10 de marzo de 2026 - 8:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Belinda, J Balvin y Xavi se viralizan por amenizar quinceañero: ¿cuánto cobran por evento privado? (Captura)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La fiesta de Mafer, una joven tabasqueña se convirtió en tendencia en México luego de que varios usuarios la compararan con un concierto o, incluso, una entrega de premios.

RELACIONADAS

Y es que, no se trató de una celebración de 15 años cualquiera. En videos que circulan en redes sociales, se reveló que el evento contó con alfombra roja, invitados de lujo y hasta la presentación en vivo de grandes figuras de la música en español.

Galilea Montijo fue la encargada de conducir la alfombra roja y presentar a los invitados; mientras que Belinda apareció para cantarle las mañanitas a la festejada. Lo que más sorprendió a los usuarios fue que, en lugar de la tradicional banda, fueron Xavi, J Balvin y el grupo Matute los que amenizaron la fiesta.

Fuentes extraoficiales aseguran que en total la fiesta habría costado alrededor de 45 millones de pesos mexicanos (más de $1.3 millones), lo que ha dejado la pregunta entre los usuarios ¿cuánto cuesta llevar a estos artistas a un evento privado?

¿Cuánto cobran J Balvin y Xavi por un evento privado?

El precio exacto por una fiesta privada suele variar dependiendo de múltiples factores: disponibilidad, fecha, lugar del evento, logística, equipo técnico, transporte y gastos de producción.

Sin embargo, de acuerdo con la plataforma Celebrity Talent International (CTI), el cantante colombiano tiene una tarifa base estimada que oscila entre 500 mil y 749 mil dólares.

En el caso de Xavi, uno de los nombres que han ganado popularidad dentro del regional mexicano, la misma agencia lo ubica en un rango de 150 mil a 299 mil dólares por presentación.

Este cálculo no incluye otros elementos del evento, como: renta del recinto, producción técnica, iluminación y escenario, transporte de artistas y staff, hospedaje, impuestos, etc.

Respecto a Belinda, se ha manejado que puede llegar a cobrar hasta 500 mil dólares por un concierto privado, aunque no hay ninguna fuente que lo confirme.

Tags
BelindaJ Balvin
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 10 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: