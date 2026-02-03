Opinión
Belinda sorprende con un radical cambio de “look”

La actriz se prepara para un nuevo proyecto en Madrid, España

3 de febrero de 2026 - 8:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
FILE - Belinda Peregrin Schull appears at the premiere of "Mission: Impossible - The Final Reckoning" at the 78th international film festival, in Cannes, southern France, on May 14, 2025. (Photo by Lewis Joly/Invision/AP, File) (Lewis Joly)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Belinda está en Madrid trabajando en su nuevo proyecto, una serie de la vida de Carlota de Habsburgo, y para encarnar a este personaje que fue histórico en México, la cantante y también actriz ya cambió el color de su cabello a pesar de que había prometido no hacerlo.

Esa promesa la hizo sin saber que ella sería quien encarnaría a la única emperatriz de México en la serie histórica de Sony Pictures Television; la artista ha compartido que soñaba con este papel desde hace más de dos años y lo considera un reto importante en su carrera actoral.

La serie recreará el periodo del Segundo Imperio Mexicano (1864–1867), cuando Carlota llegó a México junto a su esposo, el emperador Maximiliano de Habsburgo, apoyados por grupos conservadores y potencias europeas en medio de tensiones políticas con los liberales mexicanos.

Después de su éxito en la puesta en escena “Mentiras” y en el lanzamiento de su disco “Indómita”, Belinda se despidió de México para vivir por un tiempo en Europa haciendo “Carlota”.

La artista ha lucido cabello rubio en la mayor parte del tiempo, aunque también se ha puesto el color verde y rojo como parte de las temáticas de sus más recientes canciones; ahora luce un color oscuro y lo presumió en redes sociales.

La primera temporada de “Carlota” está programada para tener 10 episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno. El rodaje incluye grabaciones en locaciones de México, España y Colombia.

Belinda también compartió parte de una explicación sobre el vino que tomaba Carlota, y con humor y acento vasco, mostró su nuevo color de cabello haciendo una confesión: ¡que hace mucho frío!

La mexicana Mabel Cadena también forma parte del proyecto, así como Miguel Ángel Silvestre, quien interpretará al emperador Maximiliano de Habsburgo. El actor español ya se tomó las primeras fotos con Belinda en el inicio de las grabaciones.

El proyecto está dirigido por Alejandro Bazzano, con experiencia en producciones internacionales como “La Casa de Papel”, y Ana Lorena Pérez Ríos.

El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México.
