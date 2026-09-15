Ana Isabelle pide disculpas al público de Objetivo Fama por su pelea con Cristina Eustace

La cantante y actriz Ana Isabelle recurrió hoy, martes, a sus redes sociales para pedir disculpas a la audiencia de Objetivo Fama 2026, tras protagonizar el domingo una fuerte discusión en vivo con su compañera de jurado Cristina Eustace en la segunda gala de la producción, en el Distrito T-Mobile.

A dos días de la vergonzosa situación protagonizada por ambas cantantes, Ana Isabelle compartió esta mañana un escrito sobre lo que ella entiende no debió ocurrir, al permitir que tanto ella como Cristina desviaran la atención de los verdaderos protagonistas del reality: el talento de los participantes.

“Después de lo ocurrido, siento la responsabilidad de dirigirme a ustedes. Quiero ofrecer mis disculpas a los participantes, al público y a todas las personas que apoyan este proyecto por haber permitido que una diferencia de criterios escalara y desviara la atención de lo verdaderamente importante. Quienes me conocen saben que siempre defenderé con honestidad aquello en lo que creo”, aseguró la cantante, que en su publicación en las redes sociales nunca hizo mención directa a Cristina.

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Ana Isabelle aprovechó la conjetura de su película “Fight Back”, la primera que produce, para realizar una analogía con la controversia que protogonizó la noche del domingo durante la segunda gala, mientras evaluaban a las concursantes jóvenes Sheniel y Paola en su interpretación del tema “El dolor de tu presencia”.

“‘Fight Back’ no siempre significa quedarse callado, porque ser cristiano tampoco significa no tener carácter. A veces toca hablar con firmeza y defender lo correcto. Pero después de haber hablado, el verdadero ‘Fight Back’ es no dejar que el ruido de la gente te robe la paz, te cambie el corazón o te haga convertirte en alguier que no eres. Tú sabes quién eres y más importante aún, Dios también lo sabe”, afirmó la jueza de Objetivo Fama 2025 y 2026.

La cantante reiteró su compromiso con la producción que ayer a través de su productora Soraya Sánchez les exigió respeto a las dos juezas para evitar repetir este tipo de controversias.

“Cuentan con mi compromiso de seguir dando lo meior de mi y trabajar con amor, profesionalismo y sabiduría”, sentenció.

“Mi criterio no cambia, pero también tengo la madurez para reconocer que la manera en que manejamos nuestras diferencias importa, especialmente cuando ocupo un espacio de tanta visibilidad. Valoro profundamente el cariño de mi familia, de quienes creen en mí y, sobre todo, la confianza de cada participante que recibe nuestras palabras con la ilusión de crecer. A todos ellos les debo respeto y responsabilidad”, añadió Ana Isabelle.

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La cantante indicó que con estas expresiones escritas cierra el penoso capítulo. “Tengo el compromiso de seguir aportando desde mi experiencia, mis valores y el amor que siento por lo que hago.La atención vuelve a donde siempre debió estar: nuestros participantes”, concluyó.

Afectada y en llanto Cristina

En la tarde de ayer, lunes, Cristina, por su parte, se conectó con sus seguidores en Instagram en medio del llanto y explicó lo sucedido a través de un live que luego publicó en su cuenta. En medio de su preparación y arreglo del cabello reveló que originalmente pensaba que Ana Isabelle estaba bromeando pero luego se dio cuenta que no era una broma.

“Me sentí bastante triste con lo que pasó y como ya me quiero ir a mi casa, porque no vine a esto. Yo vengo siempre a Puerto Rico y te juro que siempre vengo feliz para hacer cosas bonitas y no a esto y me puso muy triste”, le dijo Cristina a una amiga que llegó a la habitación y tras saludarla comenzó a llorar.

“Me siento muy apenada y muy triste. Sinceramente pensé que era una broma. Era demasiado, no podía creerlo, pero cuando empiezan a tratar de minimizar mi trabajo, hacerme sentir que soy una tonta. Yo no me puedo dejar. Eso no está bien”, afirmó entre lágrimas Cristina, toda vez que reconoció que previo a esta competencia no había hablado nada de Ana Isabelle sobre lo que ambas vivieron en el reality “Viva el sueño” de Univision, donde la puertorriqueña obtuvo en el 2009 el triunfo.

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La intérprete mexicana afirmó que ella dejó atrás lo sucedido en la competencia televisiva y que “jamás he hablado del pasado”.

“Nunca van a ver ustedes un video de Cristina hablando mal de mi compañera. Cuando eso pasó fue hace mucho. Yo jamás volví a hablar de ese programa. Jamás”, añadió.

Lo que dijo la producción

El Nuevo Día le solicitó ayer, lunes, a la producción su reacción a la nueva controversia y la productora Sánchez reconoció que aunque respeta la diferencia de criterios la situación fue indebida.

“En Objetivo Fama valoramos que nuestros jueces tengan criterios propios y la libertad de expresarlos, aun cuando no coincidan entre ellos. Lo ocurrido anoche comenzó como una diferencia de opinión durante una evaluación, pero reconocemos que el intercambio escaló más allá de lo que debe ser una discusión profesional. Como producción estaremos conversando individualmente con Ana Isabelle y Cristina Eustace y tomando las medidas necesarias para que una situación como esta no vuelva a repetirse”, sostuvo Sánchez en declaraciones escritas.

La productora solicitó respeto de parte del jurado y recalcó que los protagonistas del programa son los participantes y no las cantantes.