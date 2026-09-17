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Maripily lanza nueva línea de maquillaje “Alegría” para mujeres seguras, auténticas y poderosas

La colección está inspirada en el glamour, la confianza y la energía boricua

17 de septiembre de 2026 - 5:01 PM

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La empresaria presentó su más reciente colaboración con la línea de cosméticos de color que ha trabajado con figuras como Lili Estefan, Aleska Génesis y la ex Miss Puerto Rico Joyce Giraud. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Maripily Rivera volvió a sorprender a sus seguidores con el lanzamiento de más productos para su tienda virtual. En esta ocasión la modelo presentó “Alegría”, una paleta de maquillaje creada en colaboración con OFRA Cosmetics.

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La nueva colección fue presentada oficialmente durante un evento que celebró su trayectoria, autenticidad y espíritu emprendedor. Esta segunda colaboración entre OFRA Cosmetics y Rivera amplía la alianza que comenzó con productos para los labios y ahora coloca la mirada como protagonista con la paleta “Alegría”.

Inspirada en el glamour, el estilo expresivo y la personalidad de la empresaria, la paleta incluye cinco tonos versátiles: “Bella”, “Auténtica”, “Glamorosa”, “Icónica” e “Imparable”. Su combinación de acabados mate y brillantes permite crear desde un maquillaje suave y definido hasta un impactante efecto ahumado.

Cada tono ofrece pigmentación intensa, textura fácil de difuminar y color modulable para lograr estilos elegantes, atrevidos y listos para las cámaras.

La colección fue creada para mujeres seguras, auténticas y poderosas; mujeres que, como la ganadora de “La casa de los famosos 4″, enfrentan los desafíos con determinación, luchan por sus sueños y expresan al mundo quiénes son.

El lanzamiento reunió a destacadas personalidades del entretenimiento, entre ellas Lili Estefan, Aleska Génesis y la ex Miss Universe Puerto Rico Joyce Giraud. También asistieron empresarios, maquillistas, profesionales de la industria de la belleza, representantes de los medios de comunicación y amigos, quienes acompañaron a Rivera para celebrar este importante capítulo de su carrera.

“Esta paleta representa mucho más que maquillaje. Representa la fuerza, la confianza y la libertad de ser quienes somos”, expresó Rivera durante la celebración. El evento concluyó entre aplausos y muestras de cariño para la anfitriona.

Maripily Rivera festeja sus 49 años. Maripily compartió una sesión de fotos en honor a la celebración de sus 49 años. (Foto: @myboudoirstudios y @sebastiani_studios)Además pudo presentar su línea de tenis.
1 / 15 | Maripily Rivera celebra sus 49 años sin arrepentimientos . Maripily Rivera festeja sus 49 años. - Suministrada
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MaripilyMaquillaje
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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