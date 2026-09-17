Maripily lanza nueva línea de maquillaje “Alegría” para mujeres seguras, auténticas y poderosas

Maripily Rivera volvió a sorprender a sus seguidores con el lanzamiento de más productos para su tienda virtual. En esta ocasión la modelo presentó “Alegría”, una paleta de maquillaje creada en colaboración con OFRA Cosmetics.

La nueva colección fue presentada oficialmente durante un evento que celebró su trayectoria, autenticidad y espíritu emprendedor. Esta segunda colaboración entre OFRA Cosmetics y Rivera amplía la alianza que comenzó con productos para los labios y ahora coloca la mirada como protagonista con la paleta “Alegría”.

Inspirada en el glamour, el estilo expresivo y la personalidad de la empresaria, la paleta incluye cinco tonos versátiles: “Bella”, “Auténtica”, “Glamorosa”, “Icónica” e “Imparable”. Su combinación de acabados mate y brillantes permite crear desde un maquillaje suave y definido hasta un impactante efecto ahumado.

Cada tono ofrece pigmentación intensa, textura fácil de difuminar y color modulable para lograr estilos elegantes, atrevidos y listos para las cámaras.

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La colección fue creada para mujeres seguras, auténticas y poderosas; mujeres que, como la ganadora de “La casa de los famosos 4″, enfrentan los desafíos con determinación, luchan por sus sueños y expresan al mundo quiénes son.

El lanzamiento reunió a destacadas personalidades del entretenimiento, entre ellas Lili Estefan, Aleska Génesis y la ex Miss Universe Puerto Rico Joyce Giraud. También asistieron empresarios, maquillistas, profesionales de la industria de la belleza, representantes de los medios de comunicación y amigos, quienes acompañaron a Rivera para celebrar este importante capítulo de su carrera.

“Esta paleta representa mucho más que maquillaje. Representa la fuerza, la confianza y la libertad de ser quienes somos”, expresó Rivera durante la celebración. El evento concluyó entre aplausos y muestras de cariño para la anfitriona.