Alexandra Fuentes vive momentos inesperados en Telemundo
Los dos eventos han dado mucho de qué hablar en las redes sociales
17 de septiembre de 2026 - 4:30 PM
17 de septiembre de 2026 - 4:30 PM
A través de sus redes sociales, la presentadora Alexandra Fuentes confesó que comenzó la mañana de hoy, jueves, “con los nervios de punta”. Esto, después de una broma que le hizo su colega y amigo Raymond Arrieta.
La misma animadora compartió el video en la sección de historias de Instagram. “Ahí viene Alexandra, está llegando aquí a Telemundo. La voy a asustar con la bocina”, dijo el comediante antes de cumplir sus palabras.
Según Fuentes, después del susto, que provocó que su celular se le cayera de las manos, necesitó como 30 minutos “para bajar revoluciones”. “Esto fue justo como a las 10:11 a.m”, precisó.
“Le acabo de dar un susto a Alexandra. Que bien se siente cuando uno hace esto”, bromeó Arrieta en sus redes sociales. La víctima, por su parte, comentó: “Ahora empiezo el programa temblando, mala de los nervios”.
Como si fuera poco, “Alexandra a las 12″ recibió la visita de la cantante y presentadorta Sonya Cortés. Al culminar la entrevista, la locutora no pudo contener sus sentimientos y se lanzó hacia la anfitriona del espacio televisivo para abrazarla.
Fuentes, evidentemente no estaba lista para sostenerla y ambas terminaron en el piso del estudio desde donde se transmite el matutino. Este suceso también fue publicado en las plataformas sociales del Canal 2.
“Síganlo, aquí no pasó nada”, fueron las palabras con las que acompañaron el video.
“Y después del susto de Raymond, recibí a otra hermana de la televisión, Sonya Cortés, que por poco el codo mío termina en Centro Médico hoy”, agregó Fuentes.
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