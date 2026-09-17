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Pedro Capó invita a la reflexión con el estreno de su sencillo “Caer y levantarse”

El tema lanzado este jueves es el primero de su próxima producción discográfica

17 de septiembre de 2026 - 6:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantautor puertorriqueño Pedro Capó. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El cantautor puertorriqueño, Pedro Capó no conoce otra manera de escribir y componer que no sea desde sus emociones, sus viviencias y el deseo de convertirlas en canción.

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Es por ello que una vez revisó sus sentimientos para presentar una nueva reflexión cantada, el sencillo “Caer y levantarse”, es el primero de lo que será su próxima producción discográfica.

El tema, lanzado hoy, jueves a las 6:00 p.m. es una reflexión sobre la capacidad de atravesar momentos difíciles, reconocer las herramientas que cada persona ha desarrollado para superarlos y recordar que ninguna situación es permanente. Todo pasa.

“Caer y levantarse” llega como una mirada a la etapa que actualmente atraviesa Capó, marcada por un regreso a sus raíces al mudarse nuevamente a la isla. Sin embargo el tema surgió antes de su regreso en el estado de Florida.

“Cuando surgió estaba añorando estar en Puerto Rico, porque todavía estaba en Florida”, reveló el artista en las entrevistas que su equipo le hace como parte del trabajo de producción del sencillo.

“Esta canción habla sobre la capacidad de conectar con la luz que tenemos y que en repetidas veces aparece. Celebrar más el que podemos superar esas adversidades con orgullo y con el sentimiento de honor”, añadió la voz de “Aquí estaré”.

El cantautor recién ha vuelto amanecer en su patria, decisión que tomó con entusiasmo y que se convierte en una de las principales fuentes de inspiración de su próximo proyecto musical. Desde la añoranza que nace de estar lejos hasta la alegría de volver a casa, estas experiencias comienzan a tomar forma en las canciones que componen esta etapa de su carrera.

El lanzamiento del sencillo también viene acompañado de su video musical, grabado en el casco urbano de Río Piedras, en Puerto Rico.

La pieza recorre espacios y momentos vinculados a la cotidianidad de Capó, acercándose a la manera en que el artista vive y a la relación que mantiene con su entorno. El resultado acompaña el mensaje de la canción desde una perspectiva personal y nostálgica.

Con “Caer y levantarse”, Capó abre un nuevo capítulo en su trayectoria, uno que encuentra inspiración en la honestidad de sus experiencias y en la alegría de regresar a la isla. La canción establece así el punto de partida de una producción que recoge distintas facetas de este momento de su vida y de su vínculo renovado con Puerto Rico.

Ganador de dos Latin Grammy por “Calma”, incluyendo el premio a Canción del Año en 2019, Capó ha desarrollado una carrera que combina el pop con sonidos latinoamericanos y elementos propios de la música puertorriqueña.

Su trayectoria también incluye una nominación al Grammy por su álbum “La Neta”, en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino.

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Pedro CapóMúsica
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Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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