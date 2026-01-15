Pedro Capó estrena vídeo grabado en vivo desde el Coliseo de Puerto Rico

El cantautor puertorriqueño Pedro Capó estrenó esta semana el video oficial de su tema “Divina”, grabado en vivo desde el Coliseo de Puerto Rico durante su concierto completamente vendido en febrero de 2025.

“Divina” forma parte de “La Carretera”, el más reciente álbum del artista, y se ha convertido en uno de los temas más escuchados y apreciados por el público desde su lanzamiento. La versión en vivo recoge uno de los momentos más emotivos del concierto, resaltando la relación directa de Capó con su audiencia.

El video destaca una de las cualidades más queridas del cantautor puertorriqueño: su conexión genuina con el público. La grabación se presenta sin mayores arreglos, concentrándose en la interpretación, la banda y la reacción del público presente esa noche.

De otro lado, se cumple un año desde el estreno de “La Carretera”, que fue incluido en la lista de Los 50 Mejores Álbumes de 2025 de la revista Rolling Stone, y el sencillo principal que lleva el mismo nombre del disco también figuró entre Las 50 Mejores Canciones de 2025, según la misma publicación.

Capó cuenta con tres nominaciones a Premio Lo Nuestro: Canción del Año – Pop por “La Carretera”, Álbum del Año – Pop por “La Carretera” y Canción del Año – Pop/Rock por “Sabe bien”. Actualmente, trabaja en nueva música mientras se prepara para continuar su gira por Estados Unidos en 2026.

Fechas de la gira La Carretera: