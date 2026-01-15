Opinión
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pedro Capó estrena vídeo grabado en vivo desde el Coliseo de Puerto Rico

“Divina” captura la conexión del cantautor con su audiencia

15 de enero de 2026 - 3:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pedro Capó (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantautor puertorriqueño Pedro Capó estrenó esta semana el video oficial de su tema “Divina”, grabado en vivo desde el Coliseo de Puerto Rico durante su concierto completamente vendido en febrero de 2025.

“Divina” forma parte de “La Carretera”, el más reciente álbum del artista, y se ha convertido en uno de los temas más escuchados y apreciados por el público desde su lanzamiento. La versión en vivo recoge uno de los momentos más emotivos del concierto, resaltando la relación directa de Capó con su audiencia.

El video destaca una de las cualidades más queridas del cantautor puertorriqueño: su conexión genuina con el público. La grabación se presenta sin mayores arreglos, concentrándose en la interpretación, la banda y la reacción del público presente esa noche.

De otro lado, se cumple un año desde el estreno de “La Carretera”, que fue incluido en la lista de Los 50 Mejores Álbumes de 2025 de la revista Rolling Stone, y el sencillo principal que lleva el mismo nombre del disco también figuró entre Las 50 Mejores Canciones de 2025, según la misma publicación.

Capó cuenta con tres nominaciones a Premio Lo Nuestro: Canción del Año – Pop por “La Carretera”, Álbum del Año – Pop por “La Carretera” y Canción del Año – Pop/Rock por “Sabe bien”. Actualmente, trabaja en nueva música mientras se prepara para continuar su gira por Estados Unidos en 2026.

Fechas de la gira La Carretera:

  • 11 de marzo de 2026 –Frisco, TX – Rollerstown Beerworks
  • 12 de marzo de 2026 – Texas City, TX – Mainland Music Hall
  • 13 de marzo de 2026 – Kyle, TX – The Railshouse
  • 17 de marzo de 2026 – , DC – Capital One Arena
  • 18 de marzo de 2026 – Greensboro, NC – First Horizon Coliseum
  • 19 de marzo de 2026 – Baltimore, MD – CFG Bank Arena
Pedro CapóColiseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
