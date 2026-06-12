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Chucho Avellanet: “Nunca voy anunciar un retiro”

El cantante se presenta el domingo 14 de junio en el Moneró Café Teatro & Bar en Bellas Artes de Caguas

12 de junio de 2026 - 11:10 PM

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El cantante Chucho Avellanet. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El cantante Chucho Avellanet aclara que mientras él tenga voz no se retirará de los escenarios.

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Yo nunca voy anunciar un retiro. Me voy a retirar cuando esta voz no me funcione”, aseguró el veterano intérprete que lleva siete décadas en la industria musical.

Avellanet se proclama afortunado al contar con una voz privilegiada que le permite seguir encontrando razones suficientes para subir al escenario. El intérprete se prepara para su próximo espectáculo el domingo, 14 de junio a las 4:00 p.m. en el Moneró Café Teatro & Bar en Bellas Artes de Caguas, antesala a la celebración del Día de los Padres.

La voz de “Jamás te olvidaré” promete una noche llena de música, recuerdos, humor y emociones. Todo lo que ha construido a lo largo de su extensa carrera musical labrada desde el 1960 hasta el presente.

“Esa es mi pasión: cantar. Mientras yo pueda cantar, seguiré con el respaldo de la gente que me han acompañado todos estos años. Mientras tenga voz voy a estar ahí”, indicó el cantante en entrevista telefónica.

Como todo artista, en ocasiones Avellanet se pregunta si el público seguirá disfrutando de su trabajo y talento. Ese cuestionamiento llega justo antes de armar una presentación.

“Siempre viene esa pregunta: ¿a la gente le gustará? ¿Estaré bien? Pero cuando uno tiene las canciones escogidas, cuando uno sabe la historia que quiere hacer, uno se siente bien”, adelantó el artista que esta semana realiza los ensayos de la presentación y se encuentra muy satisfecho con los arreglos.

Para este nuevo espectáculo, el cantante decidió reinventar parte del repertorio y presentar arreglos diferentes que, según dijo, lo motivan a cantar más.

“Cuando oí el arreglo dije: ‘¡Ay, qué bueno que se me ocurrió hacerla!’. Uno se entusiasma y la canta mejor, le pone más alma”, afirmó.

El cantante adelantó que el show incluirá clásicos que su público espera escuchar, como “Magia blanca” y “Jamás te olvidaré”, canciones que se han convertido en piezas esenciales de su carrera.

El espectáculo es una semana antes de la celebración del Día de los Padres. Para el artista la paternidad es una de las mayores satisfacciones de su vida.

“Es un orgullo de ser papá, de haber creado un ser humano tan bueno, tan lindo que me salió. Me salió bueno, gracias a Dios”, comentó sobre la crianza de su hijo adulto.

Además de la música, el humor seguirá siendo parte importante de la presentación musical, ya que es una característica que lo ha acompañado durante años.

“A mí me gusta que la gente se ría también. Siempre tengo mis chistes, siempre tengo cosas que invento”, afirmó.

Va a ser un show romántico, con mucha alegría. Algunos momentos nostálgicos, pero sobre todo vamos a divertirnos. No vamos a salir tristes de ahí llorando. Vamos a pasarlo bien”, concluyó.

Los boletos para “Jamás te olvidaré” están a la venta en el Ticketera.

Tags
Chucho AvellanetCentro de Bellas Artes de Caguas
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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