Chucho Avellanet cumplirá su sueño en Mayagüez

El cantante Chucho Avellanet cumplirá su anhelo de cantar “aunque sea una vez” desde el escenario del teatro que lleva su nombre en su pueblo natal, Mayagüez.

La cita musical será a las 8:00 p.m. en el Día de San Valentín, (14 de febrero de 2026) en el Teatro Balboa “Armando” Chucho Avellanet, espacio artístico que desde junio del 2025 lleva el nombre del cantante mayagüezano.

El concierto “Dispuesto a todo” estará bajo la dirección musical de Martín Nieves.

“Hace tiempo que no me presento en Mayagüez y qué mejor lugar que el teatro que tiene mi nombre para estar allá, cantándole a mi gente”, expresó el artista en declaraciones escritas.

Sobre el teatro municipal que ahora lleva su nombre, Avellanet indicó que lo visitaba en su infancia porque era un cine.

“Eso era cine. Yo iba a ese cine cuando era chiquito a ver las películas y las series que se daban antes”, compartió.

Chucho Avellanet en el corte de cinta del teatro. (Suministrada)

Del espectáculo adelantó que será combinación entre humor y las canciones que lo han acompañado a través del tiempo.

“Va dirigido al humor y a las canciones de la Nueva Ola, que la gente recuerda cuando estábamos Lucecita, Alfred (D. Herger) y yo en ‘Canta la juventud’, y todo ese tiempo va a estar ahí en el show. Va a haber también las canciones que siempre tengo que cantar y otras que aunque no las canto yo, porque nunca las he grabado, me gusta hacer referencia a canciones bonitas que han surgido y que las han cantado otras personas y que a mí me gusta cantarlas también”, detalló.

El teatro, fundado en la década de 1930, reabrió en junio del año pasado con el nombre del cantante, ocasión en que él estuvo presente y desde entonces tuvo el deseo de presentarse allí. Describió el espacio como uno íntimo, de mucha para él y con una buena acústica.