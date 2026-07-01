Pedro Capó será el artista principal en el “Xmas in July 2026″

“Xmas in July 2026″ regresa este año con la participación estelar del cantante puertorriqueño Pedro Capó como artista principal. El evento náutico pionero y el más grande en las Islas Vírgenes Británicas, (BVI por sus siglas en inglés), tendrá lugar el sábado, 25 de julio de 2026 de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. en la playa de Pond Bay en Virgen Gorda.

“Más allá de la diversión y su significado como el cierre de verano, ‘Xmas in July 2026′ ya se ha vuelto una tradición que fortalece los lazos fraternales entre las BVI y Puerto Rico”, dijo Wally Castro, propietario de Wally Castro Marine y organizador del evento. “El evento ya tiene una fanaticada fuerte que crece cada año para disfrutar de la música, entretenimiento y la confraternización que este trae. También hace una gran aportación a la economía de la industria náutica en Puerto Rico y en las BVI”, añadió.

Además de Capó, el entretenimiento musical estará a cargo de las bandas La Vecina, y Maeso y su Orquesta de Puerto Rico, además de Final Faze, de Tórtola, que ya es considerada una de las favoritas entre el público del evento. Ronny Campos, uno de los locutores más conocidos de Magic 97.3 FM, servirá de anfitrión junto a la influencer Marena Sofía.

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Como en años anteriores, los asistentes podrán comprar el tumbler oficial para consumir bebidas en el “Xmas in July Beach Open Bar”. El tumbler ya está disponible en la página web del evento: www.xmasinjulyparty.com. También podrá adquirirse en las tiendas de Wally Castro Marine en Fajardo y Cabo Rojo, Novaderm, Total en Montehiedra, Costazul, La Casita de Marcos y Buena Vibra.

Los organizadores del “Xmas in July 2026″ nuevamente donarán un 15% de los recaudos de la venta de los tumblers a Beyond the Reef, una entidad benéfica de las Islas Vírgenes Británicas dedicada a la educación y preservación del medio ambiente marino. Miembros de la organización asistirán en la venta de artículos a beneficio de la organización y concientizarán a los asistentes sobre la importancia de la conservación marina.

“Nos llegó la hora para volver a darle la bienvenida al Puerto Rican Navy, y en las BVI ya estamos listos. Tenemos muchas propiedades que han actualizado sus ofrecimientos, además de nuestras playas, comida, cultura, música y entretenimiento que tanto nos caracterizan”, dijo Clive McCoy, el director de turismo de las Islas Vírgenes Británicas. “Este evento también destaca a las BVI como la capital de la navegación y ofrece un ambiente seguro para la diversión. Queremos que además de disfrutar de la fiesta, los asistentes regresen a nuestro territorio y se den la oportunidad de explorar las Islas a su propio paso”, agregó.

“Xmas in July” les ofrece a los visitantes del destino una experiencia única en un ambiente festivo y veraniego lleno de música y sorpresas. La actividad no solo atrae a visitantes que navegan desde Puerto Rico en sus botes, sino también a los que deciden tomar vuelos hasta las BVI, quedarse en una de las muchas hospederías que ofrece el territorio, y utilizar los ferries para llegar hasta Pond Bay. Muchos otros alquilan su propia embarcación para recorrer el destino. El evento también crea un impacto a nivel local, retribuyendo a organizaciones sin fines de lucro y a la conservación del medio ambiente a través de diversas iniciativas durante el evento.

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Los viajeros que necesiten ayuda con asuntos de entrada, inmigración, aduana o información sobre líneas aéreas para viajar al evento pueden comunicarse con la Oficina de Turismo de las Islas Vírgenes Británicas en Puerto Rico al (787) 721-2525 o enviar un correo electrónico a bvi@prlinksco.com.