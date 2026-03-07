Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Un momento de nostalgia”: así define Pedro Capó cantar “La Borinqueña” en el Clásico Mundial de Béisbol

El cantante interpretó el himno nacional en el primer juego del “Team Rubio”

7 de marzo de 2026 - 10:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pedro Capó interpretó "La Borinqueña" en el juego inaugural de Puert Rico en el Hiram Bithorn. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial.

El cantautor Pedro Capó acompañó a la selección nacional de Puerto Rico durante el juego inaugural del Clásico Mundial de Béisbol, en el Estadio Hiram Bithorn donde interpretó el himno nacional “La Borinqueña” en la ceremonia previa al encuentro.

La emotiva presentación se llevó a cabo ante miles de fanáticos presentes en el estadio y millones de espectadores que siguieron el partido alrededor del mundo, marcando un momento de gran orgullo y emoción para el pueblo puertorriqueño.

“Como puertorriqueño y fanático del beisbol me honra y me llena de mucho orgullo entonar ‘La Borinqueña’ en la inauguración del Clásico Mundial de Beisbol en el Bithorn, donde iba con mi viejo de chamaco a ver los juegos de pelota invernal. Definitivamente fue un momento de nostalgia y mucho sentimiento para mi”, destacó Capó.

La participación del artista en este importante evento deportivo destaca la unión entre la cultura, la música y el deporte, reforzando el espíritu de identidad y orgullo nacional.

El Clásico Mundial de Béisbol reúne a las mejores selecciones del mundo y ofrece una plataforma para que los países celebren su talento tanto dentro como fuera del terreno de juego.

El Hiram Bithorn es la la sede del Grupo A, donde también serán partícipes Canadá, Colombia, Cuba y Panamá. La selección de Puerto Rico venció ayer a Colombia 5-0.

Pedro CapóClásico Mundial de BéisbolEstadio Hiram Bithorn
Redacción El Nuevo Día
