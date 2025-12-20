Pedro Capó celebra la Navidad boricua con el lanzamiento de su coquito

La Navidad boricua tiene un nuevo sabor. El cantautor puertorriqueño Pedro Capó y CC1 Companies anunciaron el lanzamiento de Capó Coquito, una propuesta que rinde homenaje a las tradiciones, la cultura y el espíritu festivo de Puerto Rico, elaborado con Ron Capó añejo de 6 años.

Capó Coquito, según un comunicado, nace como una extensión natural de Ron Capó, lanzado hace un año, y como una invitación a compartir, brindar y celebrar en familia durante una de las épocas más especiales para los puertorriqueños. Más que una bebida, es una expresión cultural que conecta generaciones y reafirma un sabor que siempre ha sido parte de la identidad boricua, mucho antes de que el coquito fuera reconocido internacionalmente como el mejor cóctel del mundo.

Inspirado en la receta clásica que forma parte de la memoria colectiva de las navidades boricuas, este coquito combina la cremosidad y dulzura tradicional con la profundidad y el carácter del Ron Capó añejo de 6 años. De esta manera, se logró un balance auténtico con esencia en las parrandas, los abrazos y los encuentros que definen estas fiestas y que Capó disfruta tanto.

Esta visión fue acogida por Club Caribe Distillers, casa productora de Ron Capó, ron añejado en las montañas de Puerto Rico. Para la elaboración del Coquito Capó se utilizó Ron Capó de 6 años, madurado en barricas exbourbon.

Una creación del propio cantante, este coquito celebra la esencia boricua con un toque de sofisticación. Su perfil combina coco cremoso, vainilla suave, miel dorada y un delicado toque de canela, junto a ingredientes secretos cuidadosamente desarrollados por el blend master y el maestro ronero de la destilería. Tras múltiples pruebas y ajustes, el exponente aprobó personalmente el sabor final.

“Las navidades siempre han sido sinónimo de familia, tradición y alegría. De ahí nace Coquito Capó, como una extensión natural de Ron Capó y de recuerdos que llevo conmigo desde siempre. Quise crear algo que honrara nuestras raíces, que celebrara los encuentros, las parrandas y esos momentos que nos unen generación tras generación. Hoy me emociona compartir con ustedes este coquito hecho con Ron Capó 6 años, añejado en las montañas de Puerto Rico. Más que una bebida, es parte de lo que somos”, explicó Pedro Capó sobre la bebida.

Por su parte, para CC1 Companies, esta colaboración representa una celebración doble: la innovación y el orgullo cultural, junto a su aniversario número 30. “Celebrar los 30 años de CC1 Companies con un producto como el Coquito de Pedro Capó es celebrar nuestras raíces. Es una unión perfecta entre música, tradición y el sabor que nos define como puertorriqueños”, expresó Alberto de la Cruz, CEO de CC1 Companies.

Con esta nueva propuesta, Capó, fuera de su faceta como cantautor, amplía su visión como emprendedor cultural. Coquito Capó estará disponible desde mañana en supermercados alrededor de Puerto Rico.