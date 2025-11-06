Pedro Capó anuncia nuevo concierto en Puerto Rico

El cantautor Pedro Capó anunció su próximo proyecto musical en Puerto Rico “Pedro Capó – Melodías del Recuerdo”, una velada íntima que aseguró unirá el amor y la nostalgia.

En esta ocasión, el artista regresa a sus raíces para rendir homenaje a los boleros del ayer, en un concierto cargado de historia, romanticismo y emoción.

El espectáculo se llevará a cabo el 5 de diciembre en el Coca-Cola Music Hall.

“Melodías del Recuerdo”, un homenaje a mis raíces y a la música del ayer, en un concierto lleno de historia y emoción.

Los boletos están disponibles en Ticketera.com.