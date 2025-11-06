Opinión
6 de noviembre de 2025
85°nubes dispersas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Pedro Capó anuncia nuevo concierto en Puerto Rico

Se presentará en el Coca-Cola Music Hall con un espectáculo de boleros del ayer

6 de noviembre de 2025 - 10:21 AM

Pedro Capó tendrá un espectáculo de boleros del ayer. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantautor Pedro Capó anunció su próximo proyecto musical en Puerto Rico “Pedro Capó – Melodías del Recuerdo”, una velada íntima que aseguró unirá el amor y la nostalgia.

En esta ocasión, el artista regresa a sus raíces para rendir homenaje a los boleros del ayer, en un concierto cargado de historia, romanticismo y emoción.

El espectáculo se llevará a cabo el 5 de diciembre en el Coca-Cola Music Hall.

“Melodías del Recuerdo”, un homenaje a mis raíces y a la música del ayer, en un concierto lleno de historia y emoción.

Los boletos están disponibles en Ticketera.com.

Capó finalizó con gran éxito su más reciente gira internacional, la cual incluyó presentaciones “sold out” en España, República Dominicana, y en varias ciudades de los Estados Unidos.

