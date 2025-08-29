Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
29 de agosto de 2025
84°aguaceros
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ecuador reconoce trayectoria de Pedro Capó

Recibió una placa de reconocimiento por parte de la Asamblea Nacional

29 de agosto de 2025 - 3:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pedro Capó posa con el reconocimiento en mano. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantautor, compositor y actor puertorriqueño Pedro Capó fue honrado por la Asamblea Nacional del Ecuador con una placa de reconocimiento a su trayectoria artística, en un acto que destacó su aporte cultural, su influencia en generaciones y su lugar como uno de los referentes de la música latina contemporánea.

RELACIONADAS

La distinción, entregada en el Distrito Metropolitano de Quito, resalta cómo las melodías, acordes y letras de Capó han trascendido fronteras, inspirando sentimientos y acompañando a miles de personas en distintos momentos de sus vidas.

La placa conmemorativa, firmada por la presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, Inés Margarita Alarcón Bueno, subraya que la obra de Capó ha contribuido a fortalecer la identidad cultural, a promover la diversidad artística y a salvaguardar la memoria social a través de su música.

Capó se encuentra de gira, que toma el nombre de su más reciente álbum “La Carretera”, que lo ha llevado por distintas ciudades de Europa y continuará por Latinoamérica y Estados Unidos en los próximos meses. Entre las paradas internacionales se encuentran Ecuador, Chile, Argentina, República Dominicana y Florida.

Próximas fechas de la gira internacional de Pedro Capó – La Carretera Tour

30 de agosto – Santiago, Chile – Club Chocolate

5 de septiembre – Tucumán, Argentina – Teatro Mercedes Sosa

6 de septiembre – Córdoba, Argentina – Quality Espacio

7 de septiembre – Santa Fe, Argentina – Hub

10 de septiembre – San Juan, Argentina – Teatro Sarmiento

11 de septiembre - Mendoza, Argentina - Teatro Mendoza (SOLD OUT)

13 de septiembre – Buenos Aires, Argentina – Teatro Gran Rex

14 de septiembre – Rosario, Argentina – Bioceres Arena

18 de septiembre – Montevideo, Uruguay – MMBOX

25 de septiembre – Valencia, España – Sala Moon (SOLD OUT)

26 de septiembre – Barcelona, España – Sala Razzmatazz

27 de septiembre – Sevilla, España – Sala Pandora (SOLD OUT)

1 de octubre – Madrid, España – Sala But (nueva función)

5 de octubre – Madrid, España – Sala But (SOLD OUT)

1 de noviembre – Santo Domingo, República Dominicana – Salón La Fiesta, Hotel Jaragua

2 de noviembre – Tampa, EE.UU. – Hard Rock Event Center

Pedro Capó culminó la noche del domingo, 8 de febrero su gira “Pedro Capó Tour” con un concierto que marcó su regreso al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Con un repertorio de aproximadamente 40 canciones, el cantautor puertorriqueño se presentó ante su fanaticada con un lleno total de más de 15,000 asistentes."Volver a cantar en Puerto Rico siempre es una experiencia especial. Sentir el calor de mi gente y compartir esta noche con ustedes es algo que llevaré en mi corazón para siempre", expresó Pedro Capó durante el concierto.
1 / 13 | Así fue el regreso de Pedro Capó en concierto al Choliseo . Pedro Capó culminó la noche del domingo, 8 de febrero su gira “Pedro Capó Tour” con un concierto que marcó su regreso al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. - Suministrada

Tags
EcuadorPedro Capó
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 29 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: