Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

prima:Pedro Capó: “Tenía las ganas de soltar un disco en vivo”

El cantante lanzó su producción más reciente, que fue grabada en el Coliseo de Puerto Rico, y El Nuevo Día estuvo presente en la primicia a sus fieles fanáticos

13 de marzo de 2026 - 4:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El multipremiado cantautor puertorriqueño Pedro Capó presenta oficialmente su nueva producción discográfica Pedro Capó EN VIVO desde el Coliseo de Puerto Rico, ya disponible en todas las plataformas digitales. (Suministrada/Chery Viruet)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

Es una velada especial. El Museo de Arte de Puerto Rico, además de ser el hogar de numerosas obras de valor incalculable, es uno de esos lugares en los que se puede sentir magia. Un aire íntimo y sobrio se puede respirar en sus pasillos, y la grandeza de su espacio central, el verdadero corazón de las facilidades, inspiran una nostalgia por la belleza que trasciende a los sentidos. Quizá por eso, Pedro Capó lo escogió como el lugar para estrenar su producción más reciente: su último concierto en vivo desde el Coliseo de Puerto Rico.

RELACIONADAS
Tags
Pedro CapóMúsicaColiseo de Puerto RicoMuseo de Arte de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Víctor Ramos Rosado
Víctor Ramos RosadoArrow Icon
Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 13 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: