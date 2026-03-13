Es una velada especial. El Museo de Arte de Puerto Rico, además de ser el hogar de numerosas obras de valor incalculable, es uno de esos lugares en los que se puede sentir magia. Un aire íntimo y sobrio se puede respirar en sus pasillos, y la grandeza de su espacio central, el verdadero corazón de las facilidades, inspiran una nostalgia por la belleza que trasciende a los sentidos. Quizá por eso, Pedro Capó lo escogió como el lugar para estrenar su producción más reciente: su último concierto en vivo desde el Coliseo de Puerto Rico.