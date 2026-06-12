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La inesperada reacción de Jennifer Colón tras la derrota de Celinee Santos en “LCDLF6″

Miss Universe Puerto Rico 2024 brindó por la victoria del español Fabio Agostini

12 de junio de 2026 - 11:02 PM

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Celinee Santos y Jennifer Colón compitieron en Miss Universe 2024. (jomar.rivera@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Lo que comenzó como una elegante competencia por la corona de Miss Universe 2024 en México, terminó transformándose en una de las batallas mediáticas más incendiarias de la televisión hispana.

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El inesperado e intenso cara a cara entre la puertorriqueña Jennifer Colón y la dominicana Celinee Santos en la dinámica de “El Portal” dentro de La casa de los famosos 6″ demostró que las tensiones de los certámenes de belleza nunca prescriben. Este explosivo reencuentro sacudió las redes sociales al revivir acusaciones de arrogancia, mentiras y faltas de respeto que ambas reinas caribeñas tenían guardadas desde sus días en las pasarelas.

Hoy, Santos estuvo a punto de convertirse en la ganadora absoluta del “reality show” de Telemundo. Sin embargo, su mayor rival, el español Fabio Agostini se alzó con la victoria y con el maletín de los $200,000.

Más allá de los resultados, llamó la atención la reacción de Miss Universe Puerto Rico 2024

“¡Salud! ¡Eso! ¡Ganó el bien! ¡Ganó la verdad! ¡Ganó el mejor! ¡Ganó la verdadera luz! Fabio Agostini, te lo dije, Puerto Rico contigo. #Soporten", escribió la beldad.

Sin duda, con la sorpresiva intervención de Colón para confrontar directamente a la finalista, el programa de Telemundo encendió las plataformas digitales. Lo que pretendía ser un espacio para “limar asperezas” se convirtió en un choque de titanes donde los reclamos de “luz propia” y las acusaciones de buscar atención evidenciaron la enorme brecha que aún separa a ambas exreinas de belleza.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
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La casa de los famososTelemundotelevisiónReality ShowsJennifer Colón
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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