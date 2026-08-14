Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
15 de agosto de 2026
83°Bruma
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Elvis Crespo cerrará la serie de conciertos de verano del Bronx

El artista puertorriqueño se presentará el 6 de septiembre en Orchard Beach Pavilion, en un evento gratuito y abierto al público

14 de agosto de 2026 - 4:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante se presentará en el cierre de la serie de conciertos de verano en el Bronx, este próximo, 6 de septiembre. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantante puertorriqueño y ganador del Grammy, Elvis Crespo será el encargado de cerrar la serie de conciertos de verano del Bronx 2026, con una presentación el domingo, 6 de septiembre, durante el fin de semana de “Labor Day”.

RELACIONADAS

El espectáculo se llevará a cabo en Orchard Beach Pavilion, será gratuito y abierto al público.

El anuncio fue realizado por la presidenta del condado del Bronx, Vanessa L. Gibson, quien destacó la diversidad musical que caracteriza la serie de conciertos que cada año reúne a residentes y visitantes para disfrutar de los artistas.

Para Crespo, la presentación tendrá un significado especial, pues regresará al Bronx, donde nació, para llevar su música y el merengue a una nueva generación de neoyorquinos.

Es un junte que debió darse hace mucho.Elvis Crespo grabó este año, por primera vez, un tema junto al grupo Plena Libre.El tema estará disponible en todas las plataformas musicales a partir del 18 de noviembre.
1 / 10 | Un junte como pocos: Elvis Crespo y Plena Libre graban nuevo tema. Es un junte que debió darse hace mucho. - Pablo Martínez Rodríguez

“Presentarme en Nueva York, donde nací, hace que este momento sea muy significativo. No puedo esperar para llevar nuevamente la energía del merengue a la ciudad que siempre será parte de quien soy”, expresó el artista.

La serie de conciertos de verano del Bronx se ha consolidado como una tradición musical del condado, con presentaciones que abarcan géneros como salsa, merengue, hip-hop, reggae y otros sonidos caribeños. Los eventos buscan servir como punto de encuentro para las comunidades del Bronx en uno de sus espacios costeros más conocidos, Orchard Beach.

“Desde la salsa y el merengue hasta el freestyle y los sonidos caribeños, esta serie de conciertos refleja la vibrante energía y diversidad que caracterizan a nuestro condado. Estamos encantados de recibir a la legendaria estrella Elvis Crespo para nuestro gran cierre durante el fin de semana del Día del Trabajo e invitamos a todos a acompañarnos para despedir otro verano inolvidable en el Bronx”, expresó Gibson.

El regreso de Crespo al Bronx representa además un encuentro entre su historia personal y la tradición musical del condado. El artista, quien nació en Nueva York y desarrolló parte de sus primeros años en la ciudad, llegará con una propuesta que celebra sus raíces y la influencia de la cultura caribeña en la escena musical neoyorquina.

Pero esta no será la única presentación importante que tendrá el artista a comienzos de septiembre. Elvis Crespo hará su debut en Premios Juventud el 3 de septiembre, desde Starlite Marbella, en España. El cantante protagonizará dos estrenos televisivos: interpretará “La Graciosa” junto a Quevedo y presentará por primera vez en televisión un nuevo tema. Crespo llega a la ceremonia con tres nominaciones: Mejor Euro-Song y Tropical Hit por “La Graciosa”, junto a Quevedo, y Mejor Álbum Tropical por Poeta Herío.

Tags
Elvis CrespoNueva YorkConciertos
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 14 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: