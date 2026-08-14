Elvis Crespo cerrará la serie de conciertos de verano del Bronx

El cantante puertorriqueño y ganador del Grammy, Elvis Crespo será el encargado de cerrar la serie de conciertos de verano del Bronx 2026, con una presentación el domingo, 6 de septiembre, durante el fin de semana de “Labor Day”.

El espectáculo se llevará a cabo en Orchard Beach Pavilion, será gratuito y abierto al público.

El anuncio fue realizado por la presidenta del condado del Bronx, Vanessa L. Gibson, quien destacó la diversidad musical que caracteriza la serie de conciertos que cada año reúne a residentes y visitantes para disfrutar de los artistas.

Para Crespo, la presentación tendrá un significado especial, pues regresará al Bronx, donde nació, para llevar su música y el merengue a una nueva generación de neoyorquinos.

1 / 10 | Un junte como pocos: Elvis Crespo y Plena Libre graban nuevo tema. Es un junte que debió darse hace mucho. - Pablo Martínez Rodríguez 1 / 10 Un junte como pocos: Elvis Crespo y Plena Libre graban nuevo tema Es un junte que debió darse hace mucho. Pablo Martínez Rodríguez Compartir

“Presentarme en Nueva York, donde nací, hace que este momento sea muy significativo. No puedo esperar para llevar nuevamente la energía del merengue a la ciudad que siempre será parte de quien soy”, expresó el artista.

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La serie de conciertos de verano del Bronx se ha consolidado como una tradición musical del condado, con presentaciones que abarcan géneros como salsa, merengue, hip-hop, reggae y otros sonidos caribeños. Los eventos buscan servir como punto de encuentro para las comunidades del Bronx en uno de sus espacios costeros más conocidos, Orchard Beach.

“Desde la salsa y el merengue hasta el freestyle y los sonidos caribeños, esta serie de conciertos refleja la vibrante energía y diversidad que caracterizan a nuestro condado. Estamos encantados de recibir a la legendaria estrella Elvis Crespo para nuestro gran cierre durante el fin de semana del Día del Trabajo e invitamos a todos a acompañarnos para despedir otro verano inolvidable en el Bronx”, expresó Gibson.

El regreso de Crespo al Bronx representa además un encuentro entre su historia personal y la tradición musical del condado. El artista, quien nació en Nueva York y desarrolló parte de sus primeros años en la ciudad, llegará con una propuesta que celebra sus raíces y la influencia de la cultura caribeña en la escena musical neoyorquina.